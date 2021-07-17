Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Главная / Политика

Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену

17 июля 2021, 00:25  •  162 • Политика
В Киеве назвали цену послушного выполнения Минских соглашений. "Кредит миллиардов в 10 долларов или прямая помощь. Кроме того…" - заявил советник главы офиса президента Украины.
Украина готова выполнить Минские соглашения, даже по формуле Штайнмайера, но не бесплатно. Цену Киева назвал внештатный советник главы офиса президента Украины, советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Он сразу заявил, что список требований властей Украины будет весьма внушительным. Киеву нужны деньги, а также такие гарантии, чтобы даже исполнение Минских соглашений Украине не было страшно.
Кредит миллиардов в 10 долларов или прямая помощь. Кроме того, серьёзные вливания в нашу безопасность и экономику, статус основного союзника США вне НАТО,
- цитирует Nation News слова украинского чиновника.
Он объяснил, что в Киеве очень боятся возвращения Донбасса в состав страны, так как жители региона смогут избираться во власть. А их отношение к нынешнему руководству Украины далеко не самое приятное.
Напомним, что так называемая "формула Штайнмайера" - это порядок исполнения Минских соглашений. Он предполагает, что Украина даёт Донбассу особый статус, затем амнистирует всех ополченцев и проводит местные выборы в регионе. Только после этого Киев получает контроль над границей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






162
Источник
Похожие новости
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла цинизмом
16 июля 2021, 22:35
Зеленский собирается шантажировать Байдена: "Мы развернемся на Восток"
16 июля 2021, 20:45
Цены в России бьют рекорды: "Бензиновое ралли" объяснил эксперт
16 июля 2021, 20:45
В Турции предложили избавиться от упоминания армян и греков
16 июля 2021, 22:35
Негласная работа Вашингтона раскрыта: "Есть указание, чтобы оружие попало в Сирию"
16 июля 2021, 22:35
Псаки нашла новый повод обвинить Россию: Москва "дискредитирует" вакцины Запада
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла циниз...
16 июля 2021, 22:35
Зеленский собирается шантажировать Байдена: "Мы развернемся на Восток"
16 июля 2021, 22:35
Ещё полметра — и всемирный потоп: Германия замерла в страхе
16 июля 2021, 22:35
Негласная работа Вашингтона раскрыта: "Есть указание, чтобы оружие попало в Сири...
16 июля 2021, 22:35
Псаки нашла новый повод обвинить Россию: Москва "дискредитирует" вакцины За...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2021, 16:35
Зеленский заговорил о русском языке, но получился ляп
10 июля 2021, 12:30
Афганский бумеранг всегда возвращается. Предательство России, которого больше не будет
10 июля 2021, 05:10
Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der Spiegel
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
11 июля 2021, 13:15
Молдавские унионисты напали на российского миротворца
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
11 июля 2021, 04:05
"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.