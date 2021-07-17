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Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
17 июля 2021, 00:25 • 162 • Политика
В Киеве назвали цену послушного выполнения Минских соглашений. "Кредит миллиардов в 10 долларов или прямая помощь. Кроме того…" - заявил советник главы офиса президента Украины.
Украина готова выполнить Минские соглашения, даже по формуле Штайнмайера, но не бесплатно. Цену Киева назвал внештатный советник главы офиса президента Украины, советник делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Он сразу заявил, что список требований властей Украины будет весьма внушительным. Киеву нужны деньги, а также такие гарантии, чтобы даже исполнение Минских соглашений Украине не было страшно.
- цитирует Nation News слова украинского чиновника.
Он объяснил, что в Киеве очень боятся возвращения Донбасса в состав страны, так как жители региона смогут избираться во власть. А их отношение к нынешнему руководству Украины далеко не самое приятное.
Напомним, что так называемая "формула Штайнмайера" - это порядок исполнения Минских соглашений. Он предполагает, что Украина даёт Донбассу особый статус, затем амнистирует всех ополченцев и проводит местные выборы в регионе. Только после этого Киев получает контроль над границей.
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