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Украина хочет демилитаризацию, как в Швеции и Австрии: Политолог объяснил, в чём подвох

17 марта 2022, 01:25  •  54 • Политика
Мединский заявил о предложении Киева демилитаризировать страну по образцу Швеции и Австрии. Политолог объяснил подвох украинского предложения. "Нас этот вариант ни в коем случае не устраивает", - подчеркнул эксперт.
Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии, заявил глава русской делегации на переговорах Владимир Мединский. Что имеется в виду под "шведским" и "австрийским" вариантами демилитаризации, объяснил политолог Геворг Мирзаян.
Он указал, что обе схемы демилитаризации приводят вместе, хотя между ними имеется принципиальная разница. Первый вариант более мягкий, второй, наоборот, более строгий.
Швеция - это страна, которая не входит в НАТО, но имеет максимальный уровень сотрудничества с НАТО. Нас этот вариант ни в коем случае не устраивает,
- пояснил политолог в беседе с "Ридусом".
Эксперт отметил, что, в отличие от Швеции, Австрия с 1955 года придерживается курса на нейтралитет и неприсоединение к военным блокам. Этот вариант для России выглядит более предпочтительным. Проблема лишь в том, что Киев не может обеспечить выполнение ни одного из этих вариантов.
Нам нужны гарантии, а гарантии Киев дать не может. Когда российские солдаты уйдут, скажем, из Харькова, Украина объявит: "Всё это мы делали под давлением, завтра вступаем в НАТО",
- объяснил главную проблему переговоров политолог.

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