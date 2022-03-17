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Украина хочет демилитаризацию, как в Швеции и Австрии: Политолог объяснил, в чём подвох
17 марта 2022, 01:25 • 54 • Политика
Мединский заявил о предложении Киева демилитаризировать страну по образцу Швеции и Австрии. Политолог объяснил подвох украинского предложения. "Нас этот вариант ни в коем случае не устраивает", - подчеркнул эксперт.
Киев на переговорах предлагает для Украины статус страны, демилитаризованной по образцу Швеции или Австрии, заявил глава русской делегации на переговорах Владимир Мединский. Что имеется в виду под "шведским" и "австрийским" вариантами демилитаризации, объяснил политолог Геворг Мирзаян.
Он указал, что обе схемы демилитаризации приводят вместе, хотя между ними имеется принципиальная разница. Первый вариант более мягкий, второй, наоборот, более строгий.
- пояснил политолог в беседе с "Ридусом".
Эксперт отметил, что, в отличие от Швеции, Австрия с 1955 года придерживается курса на нейтралитет и неприсоединение к военным блокам. Этот вариант для России выглядит более предпочтительным. Проблема лишь в том, что Киев не может обеспечить выполнение ни одного из этих вариантов.
- объяснил главную проблему переговоров политолог.
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