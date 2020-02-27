Украина, «хаос переходного периода»

«Если и есть народ, морально готовый к хаосу переходного периода, то это мы, украинцы», - заверил своего шефа президентский советник Игорь Новиков, идеолог перемен к лучшему. По мнению Новикова, хаос переходного периода начался с Нового года, а вот когда он закончится, советник не знает. Но, на всякий случай, употребляет оборот «лихие двадцатые». А ведь десятилетие только началось! Между тем, Новиков убеждён, что украинские граждане стойко перенесут все тяготы и лишения грядущей лихой годины.

Готов ли сам Новиков разделить со своим народом все предстоящие тяготы и лишения, вопрос открытый. Зато он говорит чистую правду – как в своё время шутила днепропетровская команда КВН, «будет голод, но будет и холод». И статистика тезисы Новикова, в принципе, подтверждает. Согласно свежим замерам Госслужбы статистики Украины, в стране полным ходом идёт деиндустриализация. Промышленное производство сокращается 8 месяцев подряд, с июня 2019 года – что совпадает по времени с приходом к власти «слуг народа» Зеленского. В январе текущего года падение составило минус 5,1 процентов к январю 2019-го. Перерабатывающая промышленность сокращается 9 месяцев подряд. Максимальное падение зафиксировано в фармацевтике (минус 14,7 процентов) и машиностроении (минус 10,5 процентов).

Между тем, на Украине начали продавать землю (хотя мораторий на её продажу формально так и не был снят). Созданное Минюстом Украины для торговли арестованным имуществом государственное предприятие СЕТАМ отчиталось о продаже 72 тысяч гектаров земли за 428,5 миллионов гривен. Глава Минюста Денис Малюська считает, что это – успех. Продано земли, как площадь всего Сингапура! Непонятно, правда, чему Малюська так радуется. Землю продали из расчёта 5951 гривен за гектар – это порядка 242 долларов. Эксперты в этой связи указывают, что для того, чтобы получить те же деньги в Сингапуре (раз уж Малюське удобней считать в Сингапурах) – 17,4 миллиона долларов, достаточно продать всего 1,32 гектара. Сто тридцать две сотки земли! Это одно футбольное поле и одна хоккейная площадка. Иными словами, продажа 132 соток земли в Сингапуре равна сумме продажи 72 000 гектар украинской земли! И это – та цена, за которую Кабмин готов продавать землю и дальше.

Воистину, прав советник Зеленского – Украину в ближайшее время ждут хаос и трудные времена.