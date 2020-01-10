Украина: как чтит народ память павших

Вот памятник советским танкистам на окраине города. Местные жители так всегда и говорили: "Идем к танку...", "встретимся у танка..."

Это памятник героям-пограничникам, оборонявшим Фастов в 1941 году







Место гибели Героя Советского Союза младшего лейтенанта А. П. Лянгасова. По воспоминаниям очевидцев, подбитый танк под командованием Лянгасова вел огонь по фашистам, даже охваченный пламенем! БТР-60 на заднем плане — современные реалии. Дань памяти участникам АТО…







Братская могила, расположенная при входе в городской парк. В ней среди остальных павших воинов похоронен и Герой Советского Союза лейтенант К. В. Заборовский. Получивший это высокое звание еще на Курской дуге.

В очередной раз объясню: так уж сложилось, что семья моих родителей распалась как раз на рубеже краха Советского Союза. Мама моя русская, а отец — украинец. В «нерушимом» таких семей сотни тысяч было. Но пишу не об этом и не об Украине как о соседнем государстве — на то на сайте есть Таракан Околорадский. Написать решил о маленьком городке Киевской области. О Фастове.Если опустить сведения из "Википедии", в которых будет рассказано об историческом наследии, городе железнодорожников и знаменитых жителях, и остановиться на событиях Великой Отечественной войны, то получается сюжет, достойный сценария фильма. Расположение и железнодорожная составляющая, включающая в себя несколько депо и важный железнодорожный узел, привели к стратегическим ударам по городу.Немецко-фашистские войска в 1941 году старались захватить станцию как можно быстрее, соответственно, Красная армия удерживала город всеми возможными силами. По воспоминанию историков-краеведов, в 1941 году вокзал и станция четыре раза переходили из рук в руки, так как следовали приказы отбить железнодорожный узел, чтобы пропустить в сторону Киева воинские (в основном санитарные) эшелоны из Белой Церкви, Казатина, Житомира.И сборный гарнизон из остатков частей и располагавшегося в городе погранотряда подымались в очередную атаку!По воспоминаниям очевидцев, последний эшелон уходил из города под обстрелом фашистских танков…Но советский народ выстоял! Свершился великий перелом! Покатилась война обратно на запад! 6 ноября 1943 года наши части взяли Киев, а уже 7-го, как раз в праздник Великой Октябрьской революции, освободили и Фастов!Немцы упорно старались удержать важный железнодорожный узел. Об этом напоминают памятники и названия улиц города.Вот их, улиц, состояние меня и волновало. Спросить отца все как-то забывал, а вот приехал несколько дней назад в гости, прошелся по городу и улыбнулся — стоят. Смотрят на нас гранитные постаменты. Целые, ухоженные…Осталась память и в названиях улиц и площадей. Таблички "Площадь Победы", "улица Маршала Рыбалко", "улица Капитана Строкова", "улица Героев-пограничников", "улица Героев-танкистов" и другие никуда не делись. Написаны только по-украински.Кто-то из читателей сейчас возразит: так ведь у них декоммунизация!Да, переименованы улица Ленина, улица Орджоникидзе, улица Кирова, Советская и некоторые другие. И памятник Ленину снесли. Советские лидеры, может, и не слыхали о маленьком городке на Киевщине.А тех, кто сложил свои жизни за свободу от фашистского гнета, люди продолжают помнить, чтят их и отдают им дань уважения.