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Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией

11 февраля 2020, 17:54  •  119 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.
 
Reuters
 

«Идея точно заслуживает глубокого изучения», — цитирует Интерфакс Гончарука.

Он уточнил, что на данный момент правительство работает над изучением этой ситуации с разных точек зрения.

Гончарук добавил, что если данную инициативу будет возможно в ближайшее время реализовать, то украинским партнёрам будет предложен концепт.

Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил национальным олимпийским комитетам создать рабочую группу для изучения этой возможности.

В октябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании II Форума регионов Белоруссии и Украины в Житомире заявил о том, что страны могли бы совместно провести Олимпийские игры.

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