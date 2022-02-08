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Украина изощрённо наказала живущую на Украине мать героя Донбасса
08 февраля 2022, 13:25 • 192 • Политика
Украинская сторона решила отомстить матери одного из героев Донбасса за её сына. СБУ воспользовалась тем, что женщина живёт на Украине.
Об инциденте в своём сюжете сообщает телеканал НТВ. Один из защитников Донбасса погиб на фронте, прикрывая своего товарища. Похороны героя проходили в Донецкой Народной Республике, и, как отмечается в сюжете, в связи с непосредственной близостью украинских войск мужчину похоронили без воинского салюта.
Также отмечается, что в последний путь военного не смогла проводить родная мать, которая живёт в Харькове. По словам отца погибшего героя, Украина просто не пустила женщину выехать в ДНР.
Авторы сюжета отмечают, что этот инцидент можно назвать "новой изощрённой и узаконенной формой мести Украины за гражданскую войну".
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