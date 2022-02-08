Украина изощрённо наказала живущую на Украине мать героя Донбасса

Украинская сторона решила отомстить матери одного из героев Донбасса за её сына. СБУ воспользовалась тем, что женщина живёт на Украине.

Об инциденте в своём сюжете сообщает телеканал НТВ. Один из защитников Донбасса погиб на фронте, прикрывая своего товарища. Похороны героя проходили в Донецкой Народной Республике, и, как отмечается в сюжете, в связи с непосредственной близостью украинских войск мужчину похоронили без воинского салюта.

Также отмечается, что в последний путь военного не смогла проводить родная мать, которая живёт в Харькове. По словам отца погибшего героя, Украина просто не пустила женщину выехать в ДНР.

Авторы сюжета отмечают, что этот инцидент можно назвать "новой изощрённой и узаконенной формой мести Украины за гражданскую войну".