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Украина. Изменение «контекста»
05 марта 2020, 17:35 • 78 • Аналитика
С украинского направления Москвы ушёл курировавший его помощник президента Владислав Сурков. Причём ушёл в отставку по собственному желанию, о чём сообщил в интервью политологу Алексею Чеснакову. «В связи с изменением контекста» политики России на Украине.
Король ушёл. Да здравствует король!
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возразил, что никакого «изменения контекста» по Украине нет, поскольку его по-прежнему определяет президент России. Однако Сурков-то ушёл, значит, какие-то шестерёнки где-то провернулись. В интервью он сделал нашумевшее заявление, что «Украины нет. Есть украинство, специфическое расстройство умов и… кровавое краеведение». В отказе от этого тезиса заключается «изменение контекста»? К какому тогда «контексту» происходит переход?
Надо сказать, что Сурков ушёл с украинского направления, вообще-то, не один, а вместе с Куртом Волкером, американским спецпредставителем: тандем Сурков – Волкер, на который возлагалось когда-то столько разных надежд, уже забыт, как будто его и не было. Но этот тандем был, вот его «контекст» точно изменился, возможно, это и имел в виду Сурков.
Вместо него появился новый «тандем»: Козак – Ермак, на который возлагаются другие какие-то надежды, но «контекст» ему по-прежнему будет определять президент России, о чём напомнил Дмитрий Песков. Что же это за «контекст»?
«Краевед» Ярош
По этому поводу высказался, кажется, Дмитрий Ярош, «кровавый краевед», по Суркову. Он ни с того ни с сего поведал миру о «планах Кремля» по развалу Украины к 2024 году с помощью Минских соглашений.
Этот «краевед», таким образом, ставит ультиматум Зеленскому и Ермаку: не вздумайте выполнять Минские соглашения, и проводит им свою «красную черту». То есть новый «контекст», который будет продвигать Козак, — это выполнение Минских соглашений, возможно, Москва даёт Киеву последнюю попытку их выполнить. И «краевед» Ярош на это отреагировал.
Дмитро Ярош, как мы помним, возглавлял вооружённый авангард «революции гидности», наверное, он хорошо информирован, известны также его тесные связи с экс-президентом Порошенко – это серьёзное предупреждение Зеленскому и его команде.
МИД уполномочен заявить
Недавно этот вопрос затронул и министр иностранных дел Сергей Лавров, непривычно резко сказавший, что очередной «нормандский саммит» ради самого саммита нам не нужен, Киев должен выполнить сначала решения предыдущего парижского саммита.
Москва даёт понять: поскольку вместо нормализации на Донбассе идёт новое обострение, «нормандский саммит» в апреле в Берлине вряд ли состоится. Тем более что Лавров дипломатично, но недвусмысленно упрекнул своих французских и немецких коллег, что они ничего не делают для выполнения Киевом достигнутых договорённостей. Это тоже, пожалуй, впервые в такой резкой форме.
Москва раздражена тем, что в Париже Зеленский отказался от согласованного ранее отвода войск по всей линии разграничения в Донбассе, в связи с чем пришлось вносить правки в парижское коммюнике по итогам встречи в самом её конце. Поэтому Лавров добавил, что по берлинскому саммиту нужно ещё согласовать итоговый документ, и это может быть очень непросто сделать.
Новая игра
На наш взгляд, бывших государственных деятелей не бывает. Сурков хоть и в отставке, но глубоко в теме украинских событий. Курт Волкер тоже в отставке, но может ведь «всплыть» на Украине, и тогда придётся «всплывать» и Суркову.
С приходом Зеленского в Киев началась новая игра, она потребовала новых лиц, и появился новый тандем Козак – Ермак, без явного присутствия американцев. Но это не значит, что Вашингтон не участвует в этой игре. Первые результаты мы увидим в апреле, на который назначена очередная встреча в «нормандском формате» в Берлине.
Виктор Каменев
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