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Украина избавляется от угля и заодно людей
04 ноября 2021, 16:20 • 75 • Украина
Правда, совершенно никто не думает о шахтёрах и других работниках, которые трудятся в сфере угледобычи. Экс-министр хоть и признаётся, что это будет сложно, но предлагает последовать примеру Англии, где уголь уже не применяется.
Как известно, ломать – не строить, тем более если речь идёт о Незалежной. Предприятия, построенные на Украине в последние несколько лет, оставляют желать лучшего, а многие «старые» доживают свой век.
Нужно ли уповать на то, что бывшие работники сектора угледобычи быстро перейдут на новые места? Думаю, ответ очевиден.
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