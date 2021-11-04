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Украина избавляется от угля и заодно людей

04 ноября 2021, 16:20  •  75 • Украина
После недавней конференции ООН Украина решила срочно отказаться от добычи угля. Оптимисты из Рады поставили срок до 2040 года, но даже высшее руководство в это не верит. Например, экс-министр Иван Плачков вообще не уверен, что к середине века всё успеется. Он ставит на 2070-2080-е года, ведь страна совершенно не готова отказаться от угля.

Правда, совершенно никто не думает о шахтёрах и других работниках, которые трудятся в сфере угледобычи. Экс-министр хоть и признаётся, что это будет сложно, но предлагает последовать примеру Англии, где уголь уже не применяется.

Естественно, работягам предлагают переквалифицироваться и уходить в новые отрасли, которые заменят угледобычу. Иронично, что шахтёрское дело в Англии, на которую так хочет равняться Плачков, известно забастовками рабочих. Надо ли полагать, что такого же будущего он хочет для шахтёров Украины?

Как известно, ломать – не строить, тем более если речь идёт о Незалежной. Предприятия, построенные на Украине в последние несколько лет, оставляют желать лучшего, а многие «старые» доживают свой век.

Нужно ли уповать на то, что бывшие работники сектора угледобычи быстро перейдут на новые места? Думаю, ответ очевиден.

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