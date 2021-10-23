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Украина из-за кризиса может развязать войну с Донбассом - Бородай

23 октября 2021, 23:05  •  66 • Политика
Депутат Госдумы Александр Бородай заявил о неизбежности военного противостояния в Донбассе.
Действия Украины в вопросе Донбасса говорят о том, что у Киева нет планов по мирному урегулированию ситуации. По мнению экс-премьера Донецкой Народной Республики, депутата Госдумы от партии "Единая Россия" Александра Бородая, у Киева может возникнуть соблазн затеять войну.
Бои на юго-востоке страны могут отвлечь население Украины от внутренних проблем, чем, вероятно, и захотят воспользоваться киевские власти.
По словам Бородая, военный конфликт на Украине может перейти в активную фазу в любой момент. Мотивы начать войну у противника есть - в Незалежной наблюдается экономический и политический кризис, который усугубляется пандемией, поэтому в любой момент может начаться война, отмечает он.
"Пока не просматривается никаких вариантов невоенного разрешения конфликта. Не потому, что мы не хотим, а потому, что нам этот путь навязывают. Для этого есть существенные признаки: обстрелы, активизация украинских формирований вдоль линии боевого соприкосновения", - заявил Бородай в беседе с URA.RU.
Реальные шаги "к миру"
О реальных шагах для урегулирования конфликта от украинской стороны действительно пока ничего не слышно. Напротив - в СНБО заявляют о неких центрах связи с властями, которые планируется разместить на границе Донбасса и Крыма. Очередная провокация? Нет, представители Совета национальной безопасности и обороны всерьёз рассчитывают, что это может сработать.
Речь идёт о создании инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда, которая должна будет обеспечить коммуникацию жителей Донбасса и Крыма с представителями властей Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала эту задумку в своём телеграм-канале. Она отметила, что это "очередной цирковой номер" со стороны СНБО. "Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию", - заметила она.
Главный страх
Впрочем, постоянные мантры о готовности вернуть некогда подконтрольные земли могут скрывать совершенно иное. По мнению бывшего украинского министра Евгения Червоненко, несмотря на постоянные заявления о Донбассе и Крыме Киев боится их "возможного" возвращения.
По мнению экс-министра, в случае даже гипотетического возвращения Крыма жители полуострова не станут поддерживать действующую власть на Украине и, скорее всего, выступят в поддержку "Оппозиционной платформы - За жизнь". Так же поступят и жители Донбасса в случае возвращения в правовое поле Украины.
Червоненко также добавил, что Киев даже не пытается наладить контакт с жителями ДНР, ЛНР, общаясь с ними на языке силы.
Стоит напомнить о том, что, каковы бы ни были размышления украинских политиков, в вопросе о принадлежности Крыма точку поставил президент России Владимир Путин - вместе с жителями полуострова, которые высказались об этом на референдуме. Жители ДНР и ЛНР также неоднократно прямо заявляли о том, что республики больше не вернутся в состав Украины.

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