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Украина испугалась заморозки "Северного потока - 2"

19 сентября 2020, 10:45  •  179 • Политика
Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
США уничтожат всех, кто нацелен на европейский рынок
Если американцы смогут "убить" "Северный поток – 2", то следующей их целью станет газотранспортная система Украины. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Юрий Загородний.
Соединенные Штаты намерены захватить контроль над газовым рынком Европы – того, что в этом им мешает российский газопровод, они даже не скрывают, говорит депутат. Он напомнил, что, вероятно, устроенный Вашингтоном Майдан на Украине имел за собой более дальновидный план – избавиться и от посредничества страны в доставке газа в ЕС.
"Как вы понимаете, с учетом интересов новых хозяев Украины и позиции их нынешних ставленников, в случае блокирования Западом "Северного потока ‒ 2", наша ГТС станет следующей целью американских корпораций. И ей помогут бесславно закончить свои дни",
– приводятся его слова на сайте партии.
Завгородний привел в пример недавнюю аварию на украинском газопроводе, где из-за высокого давления прорвало трубу. Он заявил, что система не вечна, но масла в огонь подливает еще и глава "Нефтогаза", который приложит все усилия к ее развалу, прежде чем уехать за океан.
Сейчас газ из России идет в Европу транзитом через Украину. Глава "Нефтогаза" Алексей Коболев заявил, что этот год серьезно обогатит страну благодаря российским деньгам. Однако, считает он, если проект "Северного потока – 2" будет закончен, Незалежная многое потеряет.

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