Украина испугалась за свой суверенитет после встречи президента Чехии с русинами

Украинский МИД решил вызвать чешского посла, чтобы тот разъяснил, зачем и для чего чешский лидер встречался с русинами. Такая информация опубликована на сайте МИД Украины.

Отметим, что русины — группа восточнославянского населения, проживающая на западной Украине, восточной Словакии, юго-восточной Польше, а также ряде других территорий восточной Европы. В современном мире русинов относят к украинцам. Однако часть населения считает себя отдельным народом.

В украинском МИД указали, что встреча чешского посла – это якобы своеобразная попытка покачнуть суверенитет Незалежной.

Известно, что в ответ на это сейчас чешская сторона готовит официальное заявление. В МИД Украины отмечают, что будут и в будущем "решительно реагировать" на подобные мероприятия.

Ранее в СМИ прошла информация, что Земан обсуждал с подкарпатскими русинами вопрос "большей автономии Закарпатской области".