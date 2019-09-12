Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Технологии привлекают избирателей»: эксперт рабочей группы эксперимента по элек...
Калифорния манит обратно: Меган Маркл и принц Гарри решили купить дом в США
"Господи, скинь немецким чиновникам немного мозгов" (Голос Германии)
В обычной многоэтажке: В Сирии российские военные нашли секретную тюрьму боевико...
Главная / Политика

Украина испугалась за свой суверенитет после встречи президента Чехии с русинами

12 сентября 2019, 10:09  •  122 • Политика
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации "Всемирный совет подкарпатских русинов". Об этом сообщается на сайте украинского МИД. В украинском МИД указали, что встреча чешского посла – это якобы своеобразная попытка покачнуть суверенитет Незалежной.
Украинский МИД решил вызвать чешского посла, чтобы тот разъяснил, зачем и для чего чешский лидер встречался с русинами. Такая информация опубликована на сайте МИД Украины.
Отметим, что русины — группа восточнославянского населения, проживающая на западной Украине, восточной Словакии, юго-восточной Польше, а также ряде других территорий восточной Европы. В современном мире русинов относят к украинцам. Однако часть населения считает себя отдельным народом.
В украинском МИД указали, что встреча чешского посла – это якобы своеобразная попытка покачнуть суверенитет Незалежной.
Известно, что в ответ на это сейчас чешская сторона готовит официальное заявление. В МИД Украины отмечают, что будут и в будущем "решительно реагировать" на подобные мероприятия.
Ранее в СМИ прошла информация, что Земан обсуждал с подкарпатскими русинами вопрос "большей автономии Закарпатской области".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



122
Источник
Похожие новости
12 сентября 2019, 03:39
Час выплаты: компенсации дошли до 98% пострадавших в Забайкалье
12 сентября 2019, 03:39
Французский самолёт-разведчик 6 часов шпионил у северо-западных границ России
11 сентября 2019, 17:54
Беспощадные русские «кроты»: 10 самых нелепых шпионских скандалов
11 сентября 2019, 11:24
Коломойский поговорил с Зеленским о бизнесе. В Киеве намекают на деньги для Донбасса
11 сентября 2019, 14:39
"Кто будет извиняться?": Захарова на примере Болтона указала американцам на их "агрессивные" фейки
11 сентября 2019, 22:24
Настрой на нормализацию. Лавров и глава МИД Молдавии обсудили русский язык и Приднестровье
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2019, 03:39
35 километров за 2 минуты: Разведка США объявила, что следит за разработкой русских я...
12 сентября 2019, 03:39
Как Болгария и ЕС помогают Украине сохранить транзит российского газа
12 сентября 2019, 03:39
Кто победил, а кто Проиграл определят две недели войны (Игорь Коротченко)
12 сентября 2019, 06:54
Или уступки, или компенсация: Глава "Нафтогаза" выдвинул ультиматум Москве...
12 сентября 2019, 01:54
Записки киевлянки: На Украине поверили, что скоро наступит мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо учить, как реагировать на подготовку фронта в Европе - Баранец
08 сентября 2019, 03:39
Олег Кашин: Хватит игр в братский народ. Хороший украинец называет себя русским!
09 сентября 2019, 16:54
«Отсутствие события преступления»: в Омске с матери, жаловавшейся на травлю сына в школе, сняли подозрения в экстремизме
09 сентября 2019, 00:39
«Уникальная конструкторская школа»: к каким результатам привела модернизация танковых войск России
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
08 сентября 2019, 08:39
Самая большая ошибка Польши: о русско-польских отношениях резко высказались в Rzeczpospolita
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны в Instagram
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.