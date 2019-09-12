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Украина испугалась за свой суверенитет после встречи президента Чехии с русинами
12 сентября 2019, 10:09 • 122 • Политика
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации "Всемирный совет подкарпатских русинов". Об этом сообщается на сайте украинского МИД. В украинском МИД указали, что встреча чешского посла – это якобы своеобразная попытка покачнуть суверенитет Незалежной.
Украинский МИД решил вызвать чешского посла, чтобы тот разъяснил, зачем и для чего чешский лидер встречался с русинами. Такая информация опубликована на сайте МИД Украины.
Отметим, что русины — группа восточнославянского населения, проживающая на западной Украине, восточной Словакии, юго-восточной Польше, а также ряде других территорий восточной Европы. В современном мире русинов относят к украинцам. Однако часть населения считает себя отдельным народом.
В украинском МИД указали, что встреча чешского посла – это якобы своеобразная попытка покачнуть суверенитет Незалежной.
Известно, что в ответ на это сейчас чешская сторона готовит официальное заявление. В МИД Украины отмечают, что будут и в будущем "решительно реагировать" на подобные мероприятия.
Ранее в СМИ прошла информация, что Земан обсуждал с подкарпатскими русинами вопрос "большей автономии Закарпатской области".
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