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Украина испугалась объявления Путина о подготовке войск

17 июля 2020, 14:00  •  53 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Руководство страны планирует провести масштабные военные маневры
Украинские власти анонсировали проведение совместных со странами блока НАТО учений. Таким образом Украина отреагировала на запланированные Россией маневры "Кавказ – 2020".
Об этом рассказал глава Минобороны Незалежной Андрей Таран на заседании Верховной рады, которое транслировалось на сайте парламента.
По словам украинского министра, Россия под прикрытием учений занимается "накоплением войск". Киев посчитал, что должен предпринять ответные действия.
Так, одновременно с маневрами российских военных, которые пройдут во второй половине сентября, Украина планирует устроить командно-штабные учения "Объединенные усилия – 2020". Таран добавил, что власти намерены привлечь к этой операции страны Североатлантического альянса.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что оборонный сектор Украины может попасть под иностранное влияние.
"Утро.ру" ранее сообщало, что Владимир Путин дал поручение проверить войска ЮВО и ЗВО на готовность обеспечить безопасность страны.

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