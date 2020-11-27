Украина использует опыт Карабаха в Донбассе: Продвижение войск обеспечили дутые пушки?

Украина взяла на заметку уроки войны в Карабахе и развернула надувные муляжи самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акации". Об этом рассказал военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

"Как показала последняя война в Карабахе, такие обманки вполне имеют право на существование", - написал эксперт в своём "Живом Журнале".

Также он разоблачил фейк о продвижении ВСУ в Донбассе на южном участке фронта. Как оказалось, это была непроверенная информация от Александра Доннера. Он сам признался в этом в соцсети, подчеркнув, что будет более тщательно проверять информацию и внимательнее относиться к своим источникам.