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Украина использует опыт Карабаха в Донбассе: Продвижение войск обеспечили дутые пушки?
27 ноября 2020, 18:45 • 204 • Политика
Военный аналитик показал украинские надувные муляжи самоходных артиллерийских установок "Акации" и разоблачил фейк о продвижении ВСУ в Донбассе.
Украина взяла на заметку уроки войны в Карабахе и развернула надувные муляжи самоходных артиллерийских установок (САУ) "Акации". Об этом рассказал военный аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Также он разоблачил фейк о продвижении ВСУ в Донбассе на южном участке фронта. Как оказалось, это была непроверенная информация от Александра Доннера. Он сам признался в этом в соцсети, подчеркнув, что будет более тщательно проверять информацию и внимательнее относиться к своим источникам.
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