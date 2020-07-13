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Украина ищет предлог разместить войска НАТО в Одессе и Мариуполе

13 июля 2020, 22:00  •  122 • Политика
Фото: Mc1 Kyle Steckler/U.S. Navy/www.globallookpress.com
Появилась версия о причинах громких заявлений Киева о скором "нападении" Москвы на юг Незалежной
На протяжении нескольких последних недель украинские власти разных уровней регулярно стращают местное население и европейцев некими фактами, которые свидетельствуют о том, что Россия осенью под видом военных учений "Кавказ-2020" "захватит" Херсонскую область. На самом деле, такими "пугалками" Киев планирует добиться от НАТО размещения их Военно-морских сил в Одессе и Мариуполе.
К такому выводу пришел кандидат исторических наук, главред журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя громкие заявления властей Незалежной по поводу предстоящих российских маневров и сегодняшнюю новость о том, что вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк предложила пригласить в парламент и заслушать министра обороны Андрея Тарана по ситуации с "Кавказ-2020" и опасениями общества по "захвату части Херсонщины".
Эксперт считает, что украинским деятелям нужно задаваться вопросом не о "нападении" России, а целой большой коалиции из шести стран-членов ОДКБ и ШОС, поскольку все они будут участвовать в наших учениях. А значит совершать "акт международной агрессии" в отношении Украины. Бредихин удивляется, почему до сих пор Киев не обратился в ООН.
"Наверное, потому что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно добиться размещения военно-морских сил стран НАТО в черноморской акватории и возведения баз НАТО в Очакове, Мариуполе, Николаеве, Херсоне, Одессе и других местах Украины", – предположил эксперт в комментарии РИА ФАН.
Он считает, что украинским властям весь этот шум нужен как сильный предлог для того, чтобы передача стратегически важных объектов страны под контроль США или коллективной Европы прошла без противодействия местного населения. "Российская агрессия", придуманная еще пятым главой государства Петром Порошенко, до сих пор действует на умы нации.
По мнению Бредихина, Вашингтон и Брюссель видят Незалежную в качестве военной базы альянса, аналогичную той, что давно находится в Косово.
"Цель – установление фактора нестабильности на юге России", – резюмировал главред.
На прошлой неделе "Утро.ру" писало, что даже в экспертном сообществе Украины полагают, что у Москвы совсем нет никаких планов по "завоеванию" Херсонщины, чтобы запустить Северо-Крымский канал и дать днепровскую воду на полуостров. Так, политолог Дмитрий Джангиров пояснил, что РФ не нужна "страна-банкрот", с которой будут большие проблемы. А экономист Максим Гольдарб сообщил, что Киев просто пытается найти предлог для начала военных действий, чтобы прикрыть грабеж страны, осуществляемый местными постмайданными деятелями.

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