Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сообщается о переброске Турцией комплекса РЭБ KORAL в Сирию: против кого собирае...
Спецоперация против Путина продолжается, а людишек с их пенсиями не жалко - Хази...
Хитрый план клана Януковича
Новый метод диагностики: в Китае объяснили резкий рост числа заражённых коронави...
Главная / Украина

Украина инициировала заседание ГА ООН по неподконтрольным территориям

13 февраля 2020, 15:24  •  56 • Украина
Украина инициировала проведение 20 февраля заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.
 
РИА Новости
 

«20 февраля 2020 года по инициативе Украины Генеральная Ассамблея ООН проведёт специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что в заседании примет участие глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Также представители Киева примут участие в заседании Совбеза ООН по Минским соглашениям, которое инициировала Россия.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
12 февраля 2020, 16:54
Фонд Сороса – спонсор Генпрокуратуры Украины
13 февраля 2020, 15:24
В партии Зеленского оценили идею контракта по поставкам воды в Крым
12 февраля 2020, 23:09
Гончарук назвал причину задержки эвакуации украинцев из Китая
13 февраля 2020, 05:24
Почему Москва не ставит Украину на место
12 февраля 2020, 23:09
Во фракции Зеленского рассказали о его хронической усталости
13 февраля 2020, 15:24
В Раде рассказали о возможности депутатов ездить учиться в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 февраля 2020, 02:24
«Придётся как-то договариваться»: почему в Киеве допустили подачу воды в Крым
13 февраля 2020, 05:24
Почему Москва не ставит Украину на место
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на лю...
13 февраля 2020, 09:09
"Польша решила поиграть в значимую державу": Варшава потребовала у "Га...
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поп...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 12:09
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
10 февраля 2020, 09:39
Нужна ли Украина России: размышления о внутриукраинском расслоении
11 февраля 2020, 11:39
"Они знали обо всём": Грузинские снайперы назвали имена организаторов бойни на Майдане
06 февраля 2020, 17:39
«Ещё не добились такого роста зарплат»: Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
11 февраля 2020, 05:09
Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли
10 февраля 2020, 19:24
"Прости, Господи, идиотов": Политолог Сатановский прокомментировал падение акций польской газовой компании
09 февраля 2020, 01:09
"Не имеет значения, как началось": В казино США 200 человек заразились норовирусом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.