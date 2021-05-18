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«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
18 мая 2021, 03:50 • 133 • Украина
Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта после отказа в вылете в Стамбул.
«Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства», — рассказала харьковчанка.
По ее словам, им пришлось два раза покупать билеты. Но улететь все равно не удалось. При этом она выкинула свой паспорт.
«Украина, спасибо, и иди-ка ты в жопу. Пошла ты в жопу», — повторили перформанс двое ее детей и также выбросили свои паспорта.
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