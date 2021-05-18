«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта

Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта после отказа в вылете в Стамбул.«Пощадите! Мы сегодня не улетели в Стамбул. Мы реально не смогли улететь. Мы не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства», — рассказала харьковчанка.По ее словам, им пришлось два раза покупать билеты. Но улететь все равно не удалось. При этом она выкинула свой паспорт.«Украина, спасибо, и иди-ка ты в жопу. Пошла ты в жопу», — повторили перформанс двое ее детей и также выбросили свои паспорта.