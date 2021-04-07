Украина и Тюркский мир? Не верю!

ВСУ снова началиДонбасс, а украинские СМИ наперебой лгут о российской агрессии. НАТО тем временем планирует крупномасштабные учения Defender Europe в Черном море, главной целью которых будет отработка противодействия России. Антироссийская пропаганда на Западе и Украине, казалось бы, достигла своего предела. Но нет, появляются все новые и новые абсурдные материалы.В издании русофоба Дмитрия Гордона появилась статья Хикмета Джавадова о том, что Украине необходимо как можно плотнее подружиться с тюркским миром. В частности, с Турцией, у которой, по мнению автора, такой большой опыт в военных действиях.Сам Джавадов является председателем организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины». Он утверждает, что турки очень помогли Азербайджану в войне с Арменией. Что ж, действительно помогли – с этим не поспоришь. Но не ради блага. Погибли люди, и все из-за жажды власти и территорий, геополитический принципов.«Победа азербайджанской армии в 44-дневной войне стала возможна в том числе благодаря очень высокому уровню политического и военного сотрудничества между Баку и Анкарой. И официальному Киеву нужно учитывать данный фактор в своем противостоянии с Россией», - пишет автор.Он напоминает о Тюркском совете, представительство которой в 2014 году было создано и в Киеве.«Украина хочет быть наблюдателем в Тюркском совете. Это очень правильное решение. Особенно в свете не проходящей российской угрозы. У этих отношений есть огромная перспектива. В том числе и потому, что Украине всегда было важно, а теперь — и подавно, ощущать поддержку сильных, надежных друзей», - заявляет автор.Он также напомнил, что в заседаниях участвовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в РФ) Рефат Чубаров, а также один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев.То есть вспомнили в издании и о Крыме и крымских татарах. Вот только автор забыл, кто отвоевал Крым у турков в 19 веке. Уже не говоря о том, что с крымскими татарами у России неплохие отношения, особенно, после того, как в российском Крыму отреставрировали важнейшие для этого народа памятники искусства и достопримечательности, убитые украинскими властями, а обучение в школах начали вести на трех языках, включая крымскотатарский.По большей части Джавадов написал больше об Азербайджане и том, как «обижали» эту страну, но причем тут Украина и тем более ненависть к России? У Азербайджана с РФ хорошие отношения, а турки, вероятнее всего, будут держать нейтралитет, понимая, насколько важны российско-турецкие отношения.Он упомянул, что в состав Тюркского совета входят Узбекистан, Киргизия, Казахстан и другие страны СНГ, которые дружны с Россией. Настроить их против нашей страны не удастся, хотя украинским властям, вероятно, очень бы этого хотелось, как и их западным «партнерам».Все потому что политики Незалежной готовы на все, чтобы и дальше терроризировать Донбасс, обвиняя в происходящем там Россию.