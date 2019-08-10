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Украина и Турция создали совместное оружейное предприятие

10 августа 2019, 15:24  •  102 • Украина
Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
 
© Altan Gocher/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Отмечается, что «Укрспецэкспорт» входит в состав Укроборонпрома, а Baykar Defence является одним из ведущих производителей беспилотников.

При этом главной целью нового предприятия будет объединение усилий для серийного совместного производства вооружения.

«Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений к принципиально новому уровню сотрудничества — синергии оборонных технологий и сочетанию передовых разработок Турции и Украины», — заявили в СНБО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов в Донбассе.

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