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Украина и Турция обсудили сотрудничество между оборонными комплексами
04 ноября 2018, 14:24 • 63 • Украина
Украина провела переговоры с Турцией о сотрудничестве между оборонными комплексами двух стран.
©president.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента Петра Порошенко.
Отмечается, что во время визита в Турцию президент Украины посетил производство компании Baykar Makina, выпускающей беспилотные авиационные комплексы.
«Главе государства и украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные», — говорится в сообщении.
Ранее Пётр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Стамбуле. Также украинский президент предложил Турции войти в состав миротворцев ООН в Донбассе.
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