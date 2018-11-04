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Украина и Турция обсудили сотрудничество между оборонными комплексами

04 ноября 2018, 14:24  •  63 • Украина
Украина провела переговоры с Турцией о сотрудничестве между оборонными комплексами двух стран.
 
©president.gov.ua
 

Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента Петра Порошенко.

Отмечается, что во время визита в Турцию президент Украины посетил производство компании Baykar Makina, выпускающей беспилотные авиационные комплексы.

«Главе государства и украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные», — говорится в сообщении.

Ранее Пётр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Стамбуле. Также украинский президент предложил Турции войти в состав миротворцев ООН в Донбассе.

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