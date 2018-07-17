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Украина и Турция намерены создать совместное предприятие по производству Ан-188
17 июля 2018, 18:24 • 50 • Украина
Украинское госпредприятие «Антонов» и турецкая компания Turkish Aerospace Industry намерены учредить совместное предприятие по производству транспортного самолёта Ан-188. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
© ukroboronprom.com.ua
«На Farnborough 2018 в понедельник, 16 июля, состоялись переговоры с делегацией Turkish Aerospace Industry, в результате которых стороны подтвердили принципиальную заинтересованность в продолжении сотрудничества по данному проекту», — отмечается в сообщении.
Как уточняется, турецкая делегация планирует посетит предприятие «Антонов» для «финализации создания юридических документов по формированию совместного предприятия с целью разработки, построения и испытаний самолёта Ан-188».
В пресс-службе добавили, что соответствующие документы будут представлены на рассмотрение кабмину Украины.
Ранее стало известно, что Украина продемонстрировала на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow 2018 в Великобритании новый транспортный самолёт Ан-178.
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