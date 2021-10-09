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Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"

09 октября 2021, 20:45  •  321 • Политика
Украина и Турция готовят "удар по Путину". Именно так Дмитрий Кулеба назвал "Крымскую платформу". По его мнению, данный форум будет "лучшим ответом России".
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что обсуждал со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу тему России в ходе визита последнего в Киев.
В комментарии агентству "ТСН" дипломат рассказал, что на повестке, в частности, была "Крымская платформа". Он назвал данный форум, планируемый властями Незалежной, "очень сильным ударом лично по президенту Путину".
Кулеба заявил, что Анкара между тем является одним из ключевых членов платформы и, более того, намерена совместно с Киевом привлекать к форуму и другие государства:
Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции своё недовольство.
Министр добавил, что взаимоотношения Украины и Турции на сегодняшний день достигли максимально позитивного уровня в своей истории. По его мнению, Киев стал очень важным союзником для Анкары.

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