Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань • 248 • Аналитика © AFP 2021 / Peter Parks Что общего между Украиной и Тайванем? То, что атлантисты изображают их возможными жертвами агрессии соседних держав — России и Китая. Причем в последние недели наблюдается явная синхронизация пропаганды — нагнетание истерии вокруг планов военных ударов, якобы вынашиваемых в Москве и Пекине. Заявления о русской угрозе Украине мы слышим постоянно, а вот что говорят американцы о Тайване: "Есть вероятность, что в течение шести лет Китай нападет на Тайвань". Так заявил месяц назад глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филипп Дэвидсон, а на прошлой неделе глава тайваньского МИД У Чжао-се сообщил, что военные угрозы, исходящие от материкового Китая в адрес Тайваня, усиливаются и американские политики "отчетливо видят опасность возможного нападения Китая на Тайвань". Тайваньский министр добавил, что если на Тайвань нападет КНР, то они будут бороться до конца. То, что в случае Китая речь идет о ближайших годах, а Россию подозревают в желании ударить прямо сейчас, ничего не меняет — нужно вбить в сознание мирового сообщества тезис о страшной русской (китайской) угрозе. То, что попутно и украинские, и тайваньские власти пытаются еще и решить свои собственные задачи и заставить Вашингтон дать им жесткие гарантии помощи в отражении агрессии, не должно вводить в заблуждение — это не их партия, они лишь объекты в чужой игре. Осколки великих держав, случайно образовавшиеся государства — которые очень удобно использовать для борьбы против поднимающихся государств-цивилизаций. Но, кроме стратегических планов в отношении Украины и Тайваня, у атлантистов есть и тактические — поэтому нагнетание ожиданий войны используется и для решения сугубо практических сегодняшних задач. Один из любимых тезисов этого рода: Путин и Си испытывают Запад на прочность — специально давят на Украину и Тайвань, чтобы обнажить раскол Запада и его неготовность защищать своих союзников. Поэтому нужно держать строй и давать жесткий отпор провокациям Москвы и Пекина. Иначе в какой-то момент они в самом деле заберут Украину и Тайвань — окончательно похоронив век западной гегемонии. © AFP 2021 / Sam Yeh Рисунок на стене тайваньского острова Цзиньмэнь, который находится в двух милях от побережья материкового Китая Вот, например, цитата из статьи Саймона Тисдолла в The Guardian: "Может, это просто совпадение, что Россия наращивает военное давление на Украину, а Китай шумно нагнетает военную истерию вокруг Тайваня. Весна, как говорил поэт Теннисон, — это то время, когда воображение молодого человека обращается к войне. Не исключено, что этот странный трюизм применим и к стареющим головорезам, таким как Владимир Путин и Си Цзиньпин. Россия и Китай все больше сближаются, они на пути к созданию альянса. Свидетельств прямого сговора по Украине и Тайваню нет, но президент Путин и председатель Си, несомненно, в курсе действий друг друга. А эти действия, между тем, оказывают идентичный, взаимно усиливающий эффект, нагоняя страха на не закаленную испытаниями администрацию Джо Байдена ". Что же делать? Пригрозить Москве и Пекину "серьезными последствиями"? Не сработает: "Как отметил на прошлой неделе аналитик Тед Карпентер, Белый дом Байдена точно так же "заявил о непоколебимой поддержке Соединенными Штатами украинского суверенитета и территориальной целостности перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму". Это в лучшем случае выглядит как весьма рискованное заявление, а в худшем — как жестокий обман. "Параллели между сегодняшней чересчур обнадеживающей Украиной со стороны Вашингтона и грубыми промахами Буша в отношении Грузии внушают страх и тревогу", — написал Карпентер. По его мнению, США и НАТО готовы воевать с Россией из-за Восточной Украины ничуть не больше, чем в свое время из-за Южной Осетии. А если они все же решатся пойти на такой шаг, это будет третья мировая война. В этом-то и заключается опасность поистине глобального масштаба: неопределенная разница между словами и делами в усиливающейся трехсторонней борьбе между сверхдержавами. Выведет ли Путин на чистую воду блефующего американского президента, подталкиваемый к действиям оскорблениями Байдена, который назвал его "убийцей", а также многочисленными неразрешимыми спорами? И уличит ли Байдена в блефе Си на противоположном конце земного шара?" Это называется — сам пугаю, сам боюсь. Автор The Guardian придумывает (точнее, повторяет за коллегами-китаефобами) фантастические мотивы, толкающие Пекин к агрессии. Неудивительно, что они практически неотличимы от тех, которыми атлантисты объясняют внешнеполитическую агрессивность Путина, — внутренние проблемы достали, вот и думает о войне: "Угрюмый китайский лидер похож на человека, склонного к горьким размышлениям. Запад неоднократно обижал и оскорблял его, обвиняя в геноциде уйгуров, в жестокости в Гонконге и в агрессии в окружающих Китай морях. Чем он руководствуется сейчас, когда его войска берут в осаду Тайвань? Один из ответов может состоять в том, что Си пытается отвлечь внимание от внутренних проблем. Может, он сталкивается с невидимыми вызовами внутри Коммунистической партии Китая. Но более вероятно другое. Не исключено, что он хочет отметить в июле столетний юбилей КПК захватом последнего оплота националистов Чан Кайши. Воссоединение с Тайванем может очень сильно упрочить положение Си и его наследие. Укрепление личных отношений Си с Путиным, а также двусторонних стратегических и военных связей означает, что со стороны России не будет возражений, а будет даже какое-то одобрение. Тайваньцы обещают сражаться, но в одиночку они ничего не смогут сделать. Си могут помешать только американцы. Может, Си просто дразнит Вашингтон? Или он готов бросить ему вызов и в ближайшее время нападет на Тайвань? Оруэлловским кошмаром для Байдена и для Запада станут одновременное российское вторжение на Украину и нападение китайцев на Тайвань". Оруэлла британец Тисдолл вспомнил неслучайно, он спрашивает о том, какой выбор в этой ситуации есть у Океании — вымышленной Оруэллом страны, под которой подразумевается Америка: "Война на два фронта или полное унижение. Добро пожаловать в оруэлловский мир". В реальности — не выдуманной, а существующей — все ровно наоборот: это не Америке угрожают войной Россия и Китай, а США угрожают войной России и Китаю. Нет, Штаты не собираются нападать на две ревизионистские (по отношению к установленному атлантистами миропорядку) державы — они хотят втянуть их в конфликт на их границах, сделать так, чтобы украинский и тайваньский фронты стали для России и Китая постоянной головной болью, отвлекали их силы и сковывали их развитие и продвижение в мире. Причем для этого американцам даже не нужны боевые действия между Украиной и Россией, Тайванем и Китаем — достаточно поддерживать постоянное напряжение, держать всех в готовности к началу реальной войны. Демонизируя тем самым Россию и Китай и взбадривая своих региональных союзников, запуганных "постоянно растущими" русской и китайской угрозами. Политика США зарабатывает на дозу сыну президента Байдена Но эта игра чрезвычайно опасна: ведь понятно, что ни Москва, ни Пекин не собираются позволять американцам вечно разыгрывать эту комбинацию. Осколки империй не воспринимаются русскими и китайцами как действительно независимые субъекты — так, может быть, и в самом деле в какой-то момент Россия и Китай решат покончить с невыгодной для них ситуацией, выбить орудие из рук атлантического противника? Вернуть себе свое? Положение как Украины, так и Тайваня по отношению к цивилизациям, от которых они откололись, действительно очень схожее — притом что Украина является признанным всеми государством, а Тайвань практически весь мир признает как часть Китая, пусть и самоуправляющуюся. Но и на Тайване, и на Украине понимают всю надуманность своей "независимости" — и не видят никаких гарантий ее сохранения в долгосрочной перспективе, кроме как через поддержку со стороны США. То есть сами предлагают себя в качестве инструмента в геополитической борьбе, что лишь усиливает неприятие их политики (и самого факта существования) со стороны держав, от которых они откололись. Хотя Китай официально считает воссоединение с Тайванем одной из своих главных целей, а Россия формально не ставит такой задачи в отношении всей Украины (ограничиваясь постулатом о неизбежном восстановлении дружбы между двумя братскими и родственными народами — практически одним народом, как постоянно напоминает Владимир Путин), понятно, что геополитические, национальные и цивилизационные интересы как Китая, так и России не оставляют никакого другого пути, кроме как воссоединение с отколовшимися провинциями. Причин для этого много. Причем если в случае с Китаем при желании еще можно поставить на первое место невозможность мириться с наличием американского сателлита у своих берегов и на исконно китайской территории, то для России первостепенной причиной является даже не необходимость недопущения враждебной военной силы на территорию соседней страны, а сама невозможность раздельного существования двух русских государств на русских же исторических территориях. Но путь к этому воссоединению — что России с Украиной, что Китая с Тайванем — лежит вовсе не в военной плоскости. Ровно наоборот: война между ними выгодна только противникам наших цивилизаций, то есть атлантистам. Ни русским, ни китайцам не нужна война за воссоединение, потому что в любом случае это будет гражданская война, война между братьями. Именно поэтому военный фактор играет в воссоединении только косвенную, обеспечивающую благоприятные условия роль — он призван гарантировать невмешательство внешних сил в процесс реинтеграции. Пекин хочет от Тайбэя только одного: чтобы тот перестал быть инструментом в американской игре против Китая. Москва хочет от Киева того же самого — чтобы Украина не играла в антироссийские игры, тем более не превращалась в антиРоссию. Не хотят или не могут? Ну тогда подождем, пока смогут и захотят — тем временем уменьшая возможности Штатов влиять на наши отношения с отколовшимися провинциями. Китайская армия и флот уже очень скоро сделают бесполезными любые американские гарантии Тайваню, как и любые провокации в проливе, но это не значит, что затем НОАК пойдет на штурм острова. Нет — сам остров (который в прошлом году стал крупнейшим покупателем американского оружия в мире) сделает выбор в пользу реинтеграции, будет вовлечен в процесс воссоединения с материком. Никто в Пекине не собирается убивать тайваньцев — у Китая уже есть опыт мирного воссоединения с Гонконгом, и нет сомнения, что — скорее рано, чем поздно — то же самое произойдет и с Тайванем. Возглавляемое Башкетовой ведомство выборочно «игнорирует» контроль за поставщиками питания © AP Photo / Johanna Geron Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе И точно так же Россия не собирается завоевывать Украину — она будет ослаблять влияние Запада на нее, будет следить за деградацией украинской элиты, будет работать на реинтеграцию, ожидая, когда народ Украины очнется от морока, напущенного паразитами и временщиками. При этом Россия будет предотвращать все попытки столкнуть две части одного народа в реальной братоубийственной войне. Пока что США надеются, что смогут еще долго и успешно использовать Украину против России и Тайвань против Китая, но довольно скоро по историческим меркам это время закончится. И чем раньше это поймут в самой "Океании", тем с меньшими потерями и в большей сохранности она сумеет перейти в эпоху постамериканского мирового порядка. Если, конечно, сохранится как единое целое — потому что, в отличие от Китая и России, США, развалившись, уже не смогут, как после Гражданской войны, собраться воедино. Нет надежной цивилизационной опоры — да и перспективы, мягко говоря, не вдохновляющие. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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