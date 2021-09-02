Украина и США на словах выступили против "Северного потока - 2"

В тот момент, когда близится завершение строительства газового хаба, США и Украина вновь публично заявили, что "Северный поток - 2" - это угроза.

В США и на Украине по-прежнему расценивают строительство "Северного потока - 2" как угрозу. Об этом говорится в совместном заявлении, распространённом офисом президента Украины Владимира Зеленского.

Лидер Незалежной в среду, 1 сентября, поучаствовал в переговорах с американским лидером Джо Байденом. Впрочем, пресс-конференции после переговоров так и не состоялось, напоминают "Дни.ру".

Тем не менее "якорные" темы лидеры затронули в совместном заявлении. Так, в документе указано, что газовый хаб, по версии Вашингтона и Киева, - это "угроза для европейской энергетической безопасности".

В США выдали заверения Зеленскому, что поспособствуют сохранению украинского транзита газа. В совместном заявлении уточняется, что Вашингтон намерен действовать путём энергетической дипломатии. С этой целью, указано в документе, ранее был назначен старший советник по вопросам энергетической безопасности.

Отмечается также, что правительства Украины и США "поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа на Украину из диверсифицированных источников".