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Украина и Россия прекратили сотрудничество в сфере информации между странами

20 апреля 2018, 22:24  •  45 • Украина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Соглашение между правительствами РФ и Украины о сотрудничестве в сфере информации приостановило свое действие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"20 апреля 2018 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года", - сказано в документе.

Ранее, в мае 2017 года, правительство Украины заявило о расторжении данного соглашения с российским правительством.

Соглашение в сфере телевидения и радиовещания действовало с 1998 года и предусматривало создание благоприятных условий для свободного взаимного распространения информации в целях углубления знаний о жизни народов и государств. В договоре оговаривалась взаимопомощь между агентствами, аудиовизуальными, печатными СМИ Украины и России, а также помощь журналистам другого государства с целью создания необходимых условий для их работы.

12 апреля президент Украины Петр Порошенко также анонсировал, что в ближайшее время внесет в Верховную раду законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года.

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