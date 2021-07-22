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Украина и Польша обвинили США и Германию в неадекватности: "Будем противодействовать"

22 июля 2021, 04:10  •  182 • Политика
Германия и США заявили о договорённости по поводу "Северного потока – 2", однако её положения не устроили Киев и Варшаву. Украина и Польша обвинили своих партнёров в неадекватности и прочитали лекцию на тему энергетической безопасности. "Будем противодействовать", - пообещали в МИД Украины.
На сайте Министерства иностранных дел Украины опубликовано совместное заявление главы МИД этой страны Дмитрия Кулебы и его польского коллеги Збигнева Рау по поводу "Северного потока – 2". В Киеве и Варшаве осудили американских и германских партнёров за отказ от борьбы с русским газопроводом.
В заявлении говорится, что разрешение строить "Северный поток – 2" в 2015 году привело к кризису в Европе, а сейчас он усугубился отказом противодействовать запуску газопровода. По мнению украинского и польского министров, договорённость Германии и США обернулась энергетическими, военными и политическими угрозами для Украины и Центральной Европы.
"В то же время, оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорят авторы заявления.
Варшава и Киев напомнили своим партнёрам, что ещё на этапе согласования договорённости нужно было с ними посоветоваться. Те позиции, на которых остановились Вашингтон и Берлин не могут заполнить дефицит безопасности и, следовательно минимизировать угрозы от "Северного потока – 2".
"Мы призываем Соединённые Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к безопасности кризиса в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которой является Россия. Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнёрами над противодействием запуску "Северного потока - 2", - пригрозили авторы заявления.

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