Украина и перепись – власть боится, что цифры могут шокировать

Самостийность принесла Украине необратимые демографические потери

Украинские власти, когда денег нет, а признавать, что народ бежит из страны, не хочется, готовы на подделку важного инструмента прогнозирования социально-экономических и демографических процессов – переписи населения.

Основной принцип переписи – её регулярность на Украине нарушен давно. Последний раз подсчёт народа проводили в 2001 году и насчитали 48,457 млн. человек. С той поры при всех режимах (Ющенко, Янукович, Порошенко) народонаселение никого не интересовало.

После избрания нового президента Зе-команда пообещала провести полноценную перепись в 2020 году, предусмотрев на это 3,43 млрд. грн. А потом министр Дмитрий Дубилет заявил, что перепись проведут в электронном виде – с помощью мобильных операторов и социологических исследований. Сумму в 3,43 млрд. грн. снизили до 1,4 млрд., затем министр пообещал, что он ещё больше разгрузит бюджет, уложившись с переписью в 400 млн. грн.

Экономия! Что плохого, казалось бы?

Однако Дубилет – новатор. Он решил переписать не население, а владельцев сотовых телефонов – собрать информацию у мобильных операторов о количестве их пользователей и вставить эти данные в математическую модель. В итоге, уверяет Дубилет, посчитаем людей. «Эти данные, – говорит он, – будут, возможно, даже более точными, чем при традиционной переписи»: мол, не каждый откроет дверь тем, кто проводит опрос.

То есть министр предложил заменить перепись приблизительной оценкой численности населения. И стало понятно, что, во-первых, за бортом окажутся миллионы сельских жителей, лишённые мобильной связи. Во-вторых, выборка при таком подходе, скорее всего, будет недостоверной.И как вообще обеспечить репрезентативность, учитывая, что статистические показатели по Украине устарели чуть ли не на двадцать лет?

А самое главное – при такой постановке вопроса смысл переписи как достаточно тонкого инструмента управления страной пропадает. Никто не узнает, сколько на Украине мужчин и женщин, каков их возраст, сколько в стране семей и детей. Не выяснится количество безработных, обеспеченность людей средствами существования, уровень их образования, национальная принадлежность, языковые предпочтения (например, общаются они на русском или на украинском языке?). Жителей страны просто посчитают по головам, как стадо.

Это профанация переписи населения, которую, согласно рекомендациям ООН, каждой стране желательно проводить раз в 10 лет.

Видимо, власть не хочет, чтобы народ узнал настоящие цифры, которые могут шокировать.

В 2001 году население Украины составляло 48,457 млн. человек, тогда как в 1989-м в УССР проживали 51,452 млн. жителей. По оценке Госстата, в 2018 году численность населения снизилась до 42,1 млн. А экономист Лариса Шеслер, основываясь на количестве потребляемого в стране хлеба, пришла к выводу, что реальная численность населения Украины в 2017 году составляла всего… 24,5 млн. человек. Шеслер разделила 1 млн. 123 т хлеба, произведенные в 2017 году, на норму потребления (46 кг). Кстати, в Европе едят больше: поляки, например, потребляют 56,7 кг хлеба в год, жители Франции и Германии – по 54 кг/год.

Самостийность принесла Украине необратимые потери населения. Об этом говорят и данные экспертов Экономического дискуссионного клуба, куда входят бывшие министры экономики и финансов Украины, их заместители, известные экономисты, учёные, высокопоставленные управленцы: ежегодное производство хлеба на Украине с 2000 по 2017 год сократилось с 2,5 млн. т до 1,1 миллиона. Конечно, с распространением бедности хлеб на Украине стали есть меньше, но на фоне вздорожания остальных продуктов (мясо, рыба, овощи, фрукты) он всё равно остаётся самым востребованным продуктом питания.

С «хлебным индикатором» не поспоришь, но надо ещё учесть трудовых мигрантов, каковых, по неофициальным данным, на Украине 7–9 миллионов (!). И даже вместе с заробитчанами численность населения Украины не превышает сегодня 33,5 млн. вместо 51,5 млн. в 1989 году. Страшноватые цифры, если задуматься, что сотворили с народом!

Есть ещё экспертная оценка, которую дал в 2017 году бывший министр труда и социальной политики Михаил Папиев, заявивший, что, по самым оптимистичным расчётам сотрудников Института демографии АН Украины, население страны составляет 32 млн. человек. Для властей признать такие потери населения – как острый нож.

И ещё несколько цифр для сравнения.

Недавно на Украине отмечали очередной «день памяти жертв голодоморов» – голодных лет, выпадавших после Гражданской войны (1921-1923), во время коллективизации (1932-1933), после Великой Отечественной. Точная цифра умерших в 1932-1933 гг. неизвестна. Эксперты INED говорят о 2,2 млн. человек, а Институт демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины заявлял, что демографические потери УСССР в 1932–1933 гг. составили 3 млн. 917,8 тыс. человек. (РСФСР потеряла 3 млн. 264,6 тыс., Казахстан – 1 млн. 258,2 тыс.). Если взять за основу эти данные, то видно, что самостийная Украина потеряла как минимум 17 миллионов человек (население Нидерландов)! На «восточного агрессора» такие потери не спишешь. А ведь были и периоды роста населения: за период с 1933 по 1940 год количество жителей УССР увеличилось с 32 до 41 миллиона.

Подсчёты количества населения важны, прежде всего, с точки зрения экономики. На 2019–2021 гг. приходятся самые значительные выплаты Украины по кредитам ВМФ, Всемирного банка, ЕБРР и прочих зарубежных финансовых институтов. А государственный и региональные бюджеты формируются, исходя из численности населения. В них закладываются расходы на госпрограммы социальной помощи, на субвенции и льготников, на медицинское обслуживание и проч. Когда людей меньше, чем на самом деле, чиновники всех уровней обогащаются на «мёртвых душах», используя налаженные коррупционные схемы.