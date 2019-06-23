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Украина и НАТО договорились усилить обмен разведданными
23 июня 2019, 00:39 • 12 • Украина
Руководители военных разведок украинского Министерства обороны и Североатлантического альянса договорились о «значительном увеличении объёмов обмена» разведывательными данными.
Reuters
Об этом информирует пресс-служба украинского оборонного ведомства.
В Минобороны заявили, что такое решение принято с целью «своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооружённой военной агрессии против Украины и возможных военных действий в регионах Чёрного и Балтийского морей».
«Сейчас уже осуществляется подготовка совместных разведывательных оценок действий страны-агрессора представителями ГУР Минобороны Украины и НАТО», — цитирует сообщение телеканал NewsOne.
Ранее палата представителей США одобрила предоставление материальной помощи Украине почти на $700 млн.
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