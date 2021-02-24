Украина и МВФ. История продолжается • 26 • Украина

Приближается срок выплаты Украиной очередных кредитов Международному валютному фонду.



В марте Киев должен внести очередные платежи в размере около 350 миллионов долларов. Всего в текущем году объем выплат составляет почти . Наиболее крупные платежи приходятся на март и сентябрь.



Программой поддержки экономики Украины, одобренной МВФ в июне 2020 года, предусмотрено выделение Киеву в общей сложности пяти миллиардов в течение полутора лет.



Но новых траншей может и не быть.



Часть требований для предоставления последующих кредитов Украина не выполнила. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе последнего брифинга 22 февраля. В частности, он заявил о том, что фонд переходит границы и оказывает влияние на возможность украинского руководства самостоятельно принимать решения. Он сказал: “Мы строим независимую страну. С некоторыми вещами, которые хочет МВФ, мы соглашаемся, а с некоторыми нет. Я гарант Конституции, я защищаю независимость. Мы строим сильную страну, в будущем независимую от всех”. Подобное высказывание главы государства явно свидетельствует об его отношении к политике фонда.



Руководство страны сделало многое для получения финансовой помощи. В соответствии с требованиями МВФ были разделены налоговая и таможенные службы, отменен максимальный тариф на отопление, упрощена процедура смены поставщиков газа, отменено снижение пенсионного возраста. Кроме того, была решена проблема криминализации незаконного обогащения и закреплены полномочия Национального банка Украины.



Для получения дальнейших траншей Киеву необходимо провести еще ряд реформ. Президент Зеленский заявил, что основные проблемы возникли при обсуждении реформ Конституционного суда и Высшего совета правосудия. Есть еще ряд моментов, вызвавших недовольство предствителей МВФ. В частности, украинское руководство не продемонстрировало, как планирует снизить дефицит бюджета, не обеспечило введение в стране рыночных тарифов на газ, не провело обещанного усиления корпоративного правления в государственных компаниях.



Определенные позиции приходится доказывать. На слово западные кредиторы не верят. А рассчетные данные сторон зачастую расходятся. Так обстоит дело с проблемным вопросом об определении дефицита государственного бюджета. МВФ требует, чтобы в следущем году этот показатель составлял не более 3,5%. Но Министерство финансов Украины говорит о рельных показателях не менее, чем 4,5-5% ВВП.



Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина сможет найти взаимно приемлемые условия с МВФ и в текущем году получит очередной кредитный транш. В Кабмине разрабатываются резервные планы. Они публично не озвучиваются. Говорят о наличии скрытых резервов, о том, что еще не исчерпаны ресурсы выпуска облигаций внутреннего гос займа. Вполне возможно, но проценты по ним настолько высоки, что выполнить требования МВФ навереное будет дешевле.



Стоит отметить, что МВФ не имеет право указывать суверенному государству, каким образом реализовывать свою внешнюю или внутреннюю политику. Это финасовая организация, осуществляющая кредитование в обмен на выполнение каких-либо условий.



Но пока Украина страна зависит от кредитов, говорить о полной независимости сложно. Всю экономическую политику приходится согласовывать с кредиторами. Приближается срок выплаты Украиной очередных кредитов Международному валютному фонду.В марте Киев должен внести очередные платежи в размере около 350 миллионов долларов. Всего в текущем году объем выплат составляет почти . Наиболее крупные платежи приходятся на март и сентябрь.Программой поддержки экономики Украины, одобренной МВФ в июне 2020 года, предусмотрено выделение Киеву в общей сложности пяти миллиардов в течение полутора лет.Но новых траншей может и не быть.Часть требований для предоставления последующих кредитов Украина не выполнила. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе последнего брифинга 22 февраля. В частности, он заявил о том, что фонд переходит границы и оказывает влияние на возможность украинского руководства самостоятельно принимать решения. Он сказал: “Мы строим независимую страну. С некоторыми вещами, которые хочет МВФ, мы соглашаемся, а с некоторыми нет. Я гарант Конституции, я защищаю независимость. Мы строим сильную страну, в будущем независимую от всех”. Подобное высказывание главы государства явно свидетельствует об его отношении к политике фонда.Руководство страны сделало многое для получения финансовой помощи. В соответствии с требованиями МВФ были разделены налоговая и таможенные службы, отменен максимальный тариф на отопление, упрощена процедура смены поставщиков газа, отменено снижение пенсионного возраста. Кроме того, была решена проблема криминализации незаконного обогащения и закреплены полномочия Национального банка Украины.Для получения дальнейших траншей Киеву необходимо провести еще ряд реформ. Президент Зеленский заявил, что основные проблемы возникли при обсуждении реформ Конституционного суда и Высшего совета правосудия. Есть еще ряд моментов, вызвавших недовольство предствителей МВФ. В частности, украинское руководство не продемонстрировало, как планирует снизить дефицит бюджета, не обеспечило введение в стране рыночных тарифов на газ, не провело обещанного усиления корпоративного правления в государственных компаниях.Определенные позиции приходится доказывать. На слово западные кредиторы не верят. А рассчетные данные сторон зачастую расходятся. Так обстоит дело с проблемным вопросом об определении дефицита государственного бюджета. МВФ требует, чтобы в следущем году этот показатель составлял не более 3,5%. Но Министерство финансов Украины говорит о рельных показателях не менее, чем 4,5-5% ВВП.Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина сможет найти взаимно приемлемые условия с МВФ и в текущем году получит очередной кредитный транш. В Кабмине разрабатываются резервные планы. Они публично не озвучиваются. Говорят о наличии скрытых резервов, о том, что еще не исчерпаны ресурсы выпуска облигаций внутреннего гос займа. Вполне возможно, но проценты по ним настолько высоки, что выполнить требования МВФ навереное будет дешевле.Стоит отметить, что МВФ не имеет право указывать суверенному государству, каким образом реализовывать свою внешнюю или внутреннюю политику. Это финасовая организация, осуществляющая кредитование в обмен на выполнение каких-либо условий.Но пока Украина страна зависит от кредитов, говорить о полной независимости сложно. Всю экономическую политику приходится согласовывать с кредиторами. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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