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Украина и Молдова рассматривают вариант «обострения ситуации» в Приднестровье

02 ноября 2018, 23:39  •  66 • Украина
Что ищет министр обороны Молдовы в Донбассе
Министр обороны Молдовы бригадный генерал Игорь Кутие посетил позиции украинских войск в Донбассе и обсудил с командующим операцией Объединённых сил ВС Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым проблемы безопасности на линии соприкосновения и в Азовском море.
Наев пожаловался гостю на Россию, которая, по его словам, поддерживает «управляемую нестабильность» у границ Украины и концентрирует войска возле украинской границы. Начальник Генштаба ВС Украины Игорь Муженко, комментируя приезд министра Кутие, заявил, что молдавская сторона изучает украинский опыт ведения боевых действий и подготовки личного состава. Также Кутие предложил Киеву обговорить перспективы взаимодействия по линии минобороны на случай обострения ситуации в Приднестровье.
Раздражение присутствием на карте мира независимой Приднестровской Молдавской Республики молдавские унионисты и их союзники, украинские националисты, высказывают регулярно. Приднестровье и дислоцированные там российские миротворцы не позволяют превратить территорию от черноморского побережья Украины до границ Белоруссии в зону управляемого геополитического хаоса под полным контролем НАТО.
Хотя сейчас уровень боевой подготовки украинской армии выше по сравнению с 2014 г., её самыми запоминающимися «достижениями» за четыре с половиной года войны против республик Донбасса остаются разгромные котлы – иловайский, дебальцевский, изваринский, и ряд поражений масштабом поменьше.
В войне кишиневского националистического режима против Приднестровья 1992 год также имел разгромные последствия: молдавские унионисты потерпели поражение, отложив проект вхождения в состав Великой Румынии на неопределённое время.
Провокационный визит Кутие в Донбасс прошёл на фоне слов президента Молдавии Игоря Додона о нейтралитете республики как непременном условии сохранения стабильности в регионе. «Никакого НАТО в Молдавии не должно быть. Это принципиальная позиция как минимум 2/3 граждан Республики Молдова. Мы не можем позволить себе дружить с кем-то против кого-то. Это должно быть понятно всем… Мы будем дружить и с Западом, и с Россией, но дружить с Европой, Америкой против России мы не будем», – подчеркнул Додон. Хорошо бы ещё, конечно, чтобы слова президента Республики Молдова, периодически отстраняемого парламентом от исполнения его обязанностей, имели какой-то политический вес.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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