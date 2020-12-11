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Украина и Молдавия снова заодно: Санду подтвердила встречу с Зеленским

11 декабря 2020, 15:30  •  105 • Политика
Майя Санду. Фото: Annegret Hilse / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Лидеры намерены наверстать упущенное за последние 4 года время
В отношениях Украины и Молдавии наступает новая эра. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба после встречи в Кишиневе с избранным молдавским президентом Майей Санду.
По мнению Кулебы, Киев и Кишинев смогут теперь вместе "двигаться к членству в ЕС".
Pleased to meet with Moldova’s President-elect @sandumaiamd. Looking forward to her visit to Ukraine in January 2021 to open a new successful chapter of Ukraine-Moldova relations as we continue to move together towards EU membership. pic.twitter.com/kPiMcpVADL
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020
Со своей стороны, Санду отметила, что отношения Украины и Молдавии последние 4 года "стагнировали", но теперь все изменится: они будут вместе укреплять региональную безопасность, "в том числе путем мирного разрешения приднестровского конфликта", выступать за территориальную целостность и стремиться к евроинтеграции.
Обсуждать эти вопросы стороны начнут уже в январе 2021 г., когда Санду приедет на встречу с Владимиром Зеленским в Киев. В МИД Незалежной уже объявили, что "визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в ​​должности президента".
Накануне глава украинской дипломатии предложил молдавским властям поддержать "Крымскую платформу" – план освобождения полуострова от российского присутствия.

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