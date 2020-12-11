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Украина и Молдавия снова заодно: Санду подтвердила встречу с Зеленским
11 декабря 2020, 15:30 • 105 • Политика
Лидеры намерены наверстать упущенное за последние 4 года время
В отношениях Украины и Молдавии наступает новая эра. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба после встречи в Кишиневе с избранным молдавским президентом Майей Санду.
По мнению Кулебы, Киев и Кишинев смогут теперь вместе "двигаться к членству в ЕС".
Со своей стороны, Санду отметила, что отношения Украины и Молдавии последние 4 года "стагнировали", но теперь все изменится: они будут вместе укреплять региональную безопасность, "в том числе путем мирного разрешения приднестровского конфликта", выступать за территориальную целостность и стремиться к евроинтеграции.
Обсуждать эти вопросы стороны начнут уже в январе 2021 г., когда Санду приедет на встречу с Владимиром Зеленским в Киев. В МИД Незалежной уже объявили, что "визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в должности президента".
Накануне глава украинской дипломатии предложил молдавским властям поддержать "Крымскую платформу" – план освобождения полуострова от российского присутствия.
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