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Украина и Израиль договорились начать работу над свободной торговлей

19 августа 2019, 17:09  •  77 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о начале работы по расширению соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.
 
© president.gov.ua
 

«Наш совокупный товарооборот превысил $1 млрд. Не сомневаюсь, скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем, что, надеюсь, будет в ближайшее время ратифицировано израильской стороной», — цитирует «112 Украина» Зеленского. 

Он сообщил, что стороны «договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг».

Нетаньяху перед вылетом в Киев заявил о намерении обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

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