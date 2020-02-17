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Украина и Иран усилят взаимодействие в расследовании крушения Boeing
17 февраля 2020, 20:39 • 86 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Тегеране.
Reuters
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБО Украины.
Отмечается, что они обсудили вопросы расследования авиакатастрофы самолёта Boeing 737-800 украинской компании «Международные авиалинии Украины».
Стороны «согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов».
Данилов подчеркнул, что Киев «настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, обеспечении соблюдения международно-правовых норм».
Ранее сообщалось, что Данилов прибыл в Иран.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
Позднее в Генштабе Вооружённых сил Ирана заявили, что лайнер был сбит в результате ошибки.
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