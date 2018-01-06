Украина и Грузия против Саакашвили: куда податься бедному апатриду?

Городской суд Тбилиси 5 января признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным по статье «злоупотребление служебным положением» и «определил в качестве меры наказания четыре года лишения свободы, которые сокращены согласно закону об амнистии на одну четверть и в конечном счёте составили три года лишения свободы». Об этом сообщает официальный сайт Тбилисского горсуда.

Саакашвили обвиняют в том, что в 2008 году он в обход закона своим указом помиловал четырёх офицеров МВД Грузии, «сидевших в тюрьме за убийство в 2006 году сотрудника «Объединённого банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, создав этим правовую основу для их условно-досрочного освобождения».

В постановлении суда также говорится о том, что «Михаилу Саакашвили в течение 1,5 лет запрещено занимать в Грузии должность в государственных службах или в органах местного самоуправления».

Несмотря на то, что адвокаты бывшего президента Грузии пытались оправдать Саакашвили, прокурор Ираклий Надарейшвили заявил, что «право на помилование не является абсолютным». «Экс-президент стал осуждённым не из-за помилования, а из-за злоупотребления служебными полномочиями. С одной стороны, прискорбно, что бывший президент Грузии признан виновным, но есть вторая, правовая, сторона, и это дело должно стать… примером равноправия всех перед законом», – подчеркнул Надарейшвили.

Дело об убийстве сотрудника «Объединённого банка Грузии» в 2006 году – не единственное, по которому проходит Саакашвили. Есть ещё дела «о растрате государственных средств на личные нужды», «о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года», «об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили». И это только в Грузии, не считая Украины.

Бывший грузинский президент и бывший глава Одесской области не согласен с решением суда. «Приговор грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера Газпрома Иванишвили, по отношению ко мне – полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу. Этот «приговор» так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», – написал Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

А за всеми действиями и грузинских, и украинских властей стоит, конечно же, Путин, уверен Михо, потому что «все эти годы Владимир Путин требовал принять против меня эти репрессивные меры… Соответственные меры с целью моей нейтрализации были предметом встречи Порошенко и Иванишвили в Грузии за несколько дней до лишения меня украинского гражданства летом прошлого года».

А за два дня до вынесения приговора в Грузии окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск Саакашвили: тот добивался «отмены решения об отказе в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите». Если бы Михаилу Николозовичу предоставили такой статус, то он и дальше бы занимался в Киеве «благородной борьбой с олигархами». Теперь Саакашвили, в принципе, могут депортировать с Украины на родину.

Однако адвокат бывшего президента Грузии Руслан Чернолуцкий уверен, что его клиенту ничего не угрожает: «Хочу отметить, что никакой экстрадиции после этого решения не будет. У нас есть 30 дней для обжалования решения, и мы им воспользуемся».

Поддерживающий «грузинскую команду» журналист Олег Сухов на своей странице в Facebook допускает, что «власти попытаются использовать решение суда об отказе в статусе политического убежища Михо как предлог для депортации или экстрадиции Саакашвили, но… депортация или экстрадиция подозреваемых в уголовных делах, включая Саакашвили... запрещена».

С ним согласен и бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов: «Юридический итог человеческим языком – новых оснований для экстрадиции нет, депортация невозможна пока он будет обжаловать... решение админсуда в апелляционном и Верховном судах».

А вот депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук считает иначе: «Саакашвили приговорён к трём годам лишения свободы за превышение служебных полномочий пока в Грузии. Это решение суда открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию». Ну на то он и радикал.

О том, что Михаила Саакашвили всё-таки могут выдворить из пределов Украины, говорит и Хатия Деканоидзе – бывший руководитель украинской полиции: «Я не исключаю экстрадиции Саакашвили, так как административный ресурс двух стран направлен против одного человека».

Куда же податься бедному Михо, против которого ополчились суды сразу двух стран? А сам он в это время ночует в палатке, как бомж. И не особенно переживает. И не собирается прекращать борьбу с «преступной владой» в лице Порошенко и всей компании «барыг». И не торопится уезжать в Нидерланды к семье, хотя там ему готовы предоставить политическое убежище.

Михомайдан стоит в Киеве с 17 октября. Если посчитать, сколько денег уже потрачено на это мероприятие, на содержание активистов и труппы Саакашвили с охраной и адвокатами, то понятно, что так просто Михо на родину не отправят. Ибо какой от него толк в грузинской тюрьме? Пока Саакашвили нужен на Украине. Так что самое интересное – впереди.