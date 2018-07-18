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Украина и Грузия присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму
18 июля 2018, 20:24 • 72 • Украина
Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к решению Евросоюза продлить на год санкции по Крыму и Севастополю. Об этом заявили в пресс-службе Совета ЕС.
© Serguei Fomine globallookpress.com
«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия», — говорится в сообщении.
18 июня Совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя.
В МИД Украины поблагодарили Европейский союз за данное решение.
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