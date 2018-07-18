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Украина и Грузия присоединились к решению ЕС продлить санкции по Крыму

18 июля 2018, 20:24  •  72 • Украина
Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Грузия присоединились к решению Евросоюза продлить на год санкции по Крыму и Севастополю. Об этом заявили в пресс-службе Совета ЕС.
 
© Serguei Fomine globallookpress.com
 

«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия», — говорится в сообщении.

18 июня Совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя.

В МИД Украины поблагодарили Европейский союз за данное решение. 

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