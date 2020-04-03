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Украина и Грузия остались без поддержки во время эпидемии
03 апреля 2020, 18:35 • 116 • Политика
Киев и Тбилиси могли рассчитывать на помощь Москвы в борьбе с коронавирусом, но сами лишили себя этой возможности
Отказавшись проголосовать за резолюцию России об объединении усилий в противостоянии COVID-19 и о мерах международной поддержки пострадавших от пандемии стран, Украина и Грузия остались без реальной помощи. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.
По мнению сенатора, эти "страны-спойлеры с потерянным суверенитетом" слепо следуют в русле западной политики, но забывают о том, что в случае беды останутся без поддержки.
"Мы с задачей этой справимся, (…) США справятся, у них большой ресурс прочности. А как быть с Украиной и Грузией? (…) Их же все бросят", – заявил Клинцевич в интервью РИА ФАН.
Накануне США, Великобритания, ЕС, Грузия и Украина провалили консенсусное голосование в Генассамблее ООН по резолюции, предложенной Россией в соавторстве с 28 странами. В документе указывалось на необходимость помогать странам, не справляющимся с эпидемией и ее последствиями самостоятельно, а также на снятие всех ограничений и санкций, мешающих свободному снабжению продовольствием и медикаментами. Ранее генсек ООН призвал "Большую двадцатку" отказаться от санкций, в том числе против России.
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