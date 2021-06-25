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Украина и Грузия – отношения восстановлены

25 июня 2021, 13:10  •  58 • Украина
Грузия пообещала участвовать в «Крымской платформе», но уровень этого участия пока под вопросом
Встреча президентов Украины и Грузии в Киеве положила конец напряжённости в отношениях между двумя странами.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во главе государственной делегации прибыла в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров главы двух государств выступили на совместной пресс-конференции, отметив – напряжённости в отношениях больше нет.
Напомним, отношения между Грузией и Украиной стали портиться после того, как беглого грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, получившего украинское гражданство, назначили в Киеве на должность главы Национального исполкома реформ. А многочисленные заявления Саакашвили, которыми он комментировал грузинские события, в Тбилиси расценивали как вмешательство во внутренние дела Грузии. Дошло до того, что 8 мая 2020 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии Теймураз Шарашенидзебыл отозван из Киева «для консультаций».
Однако сегодня отношения между Украиной и Грузией полностью восстановлены, заверила Саломе Зурабишвили.
«Наши отношения возвращаются к своей норме, которая основана на двух принципах: многовековой дружбе между народами и постоянной и непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета друг друга», – отметила президент Грузии после переговоров с Владимиром Зеленским, подчеркнув, что в следующем году исполнится 30 лет грузино-украинским отношениям, и она надеется, что этот юбилей будет отмечаться на высоком уровне.
Владимир Зеленский со своей стороны отметил общие цели у двух государств – дорога в НАТО и в ЕС, и подчеркнул необходимость сотрудничества для достижения этих целей, а также сотрудничества в сфере безопасности.
«Одна из ключевых задач для Украины и наших партнёров – усиление сотрудничества по безопасности в Черноморском регионе. Чёрное море должно быть безопасной акваторией, свободной для торговли и судоходства. Мы стремимся усилить взаимодействие между нашими странами, флотами государств-партнёров в Чёрном море. Активно работаем над реализацией этой инициативы с Грузией и другими соседями, и я надеюсь, вскоре увидим конкретный прогресс», – заявил Зеленский в своём выступлении на совместной пресс-конференции.
Не забыл украинский президент и про свой проект под названием «Крымская платформа», куда он не устаёт приглашать всех, с кем общается. В ответ Саломе Зурабишвили пообещала, что Грузия обязательно «будет представлена на этой платформе», но вот на каком уровне – пока неизвестно.
«Я понимаю, что «Крымская платформа» имеет очень большое значение, и, как только мы вернёмся назад, мы решим, кто будет представителем Грузии на этой платформе», – пообещала президент Грузии, объявив встречу в Киеве началом укрепления политических отношений между Киевом и Тбилиси.
В завершении Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского посетить Грузию, ответный визит украинского президента назначен на 18 июля.
Соб. корр. ФСК.
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Фото: президенты Украины и Грузии, источник – Офис президента Украины

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