Украина и Евросоюз придумали «хитрый план», как заставить Кремль платить им и каяться

Итогом сегодняшнего саммита «Украина – Евросоюз» стало совместное заявление Владимира Зеленского и глав Европейского совета и Европейской комиссии. В документе Россия признаётся стороной конфликта на Донбассе, но этот статус рекомендуют признать и Кремлю, ибо только в таком случае с российской стороны можно будет стрясти контрибуцию то ли в 80, то ли в 120 миллиардов долларов. К тому же на Россию можно будет повесить восстановление экономики украинского юго-востока. Лихая задумка, не так ли?

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Читаем документ. «Украина и ЕС призвали Россию признать ответственность за конфликт на Донбассе». Понятно, в чём смысл – как Россия признается, можно подавать исковое заявление в суд. А иначе – увы. «Мы подчеркнули… важность полного выполнения минских договорённостей, подчёркивая ответственность России как стороны конфликта». Не пишут прямо – «Россия – сторона конфликта». Прибегают к извилистым и заковыристым формулировкам. Создают иллюзию – школа Зеленского, того ещё иллюзиониста. «Призвали Россию действовать конструктивно и принимать участие в переговорах, в качестве стороны конфликта». С какой такой стати – не сообщается. Так решили – и всё тут. «Мы осуждаем нарушения прекращения огня вооружёнными формированиями, которые поддерживаются Россией, а также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте». А ещё – сдать границу Украине, чтобы её военные смогли затянуть петлю вокруг народных республик, и допустить мониторинговую миссию ОБСЕ туда, откуда её попёрли 30 сентября. Напомним, что миссии, игравшей на стороне Киева и «сливавшей» МО Украины секретную информацию, указали на дверь. «Мы повторили наш призыв к России немедленно прекратить подстрекательство конфликта предоставлением финансовой и военной помощи вооружённым формированиям». А ещё – «вывести российские войска» с юго-востока Украины и (внимание!) из Крыма. Вот это хотелки!

И вот на фоне таких заявлений Париж и Берлин педалируют созыв минского саммита на уровне глав МИД. Зачем, чтобы обсудить то, что накануне накропали на коленке Зеленский и его европейские сюзерены? Кстати, Украина и ЕС требуют допустить «европейских наблюдателей» в Крым – а чего ради, собственно? Каким вообще образом гражданскую войну на Донбассе увязали с возвращением Крыма в состав России? Похоже, прав был Дмитрий Медведев, написав в заключении своей свежей статьи – нужно дождаться смены руководства Украины, и только тогда что-то обсуждать. Сейчас опускаться до дискуссий с «зелёными» манипуляторами – нет никакого смысла.