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Украина и ЕС заявили о готовности участвовать в переговорах с Россией по транзиту газа
09 июля 2018, 21:54 • 87 • Украина
Главы Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также президент Украины Пётр Порошенко подтвердили готовность участвовать в трёхсторонних переговорах с Россией по вопросам транзита газа. Об этом говорится в их совместном заявлении.
РИА Новости
«Мы подтверждаем нашу готовность к участию в трёхстороннем процессе, которому будет способствовать Еврокомиссия», — цитирует заявление РИА Новости.
Отмечается, что трёхсторонняя встреча по вопросам транзита газа из России в страны ЕС через Украину после 2019 года назначена на 17 июля.
Ранее стало известно, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович и глава МИД Украины Павел Климкин провели встречу, в ходе которой обсудили трёхсторонние переговоры по газу.
В июне Порошенко заявлял, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток — 2».
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал план Порошенко.
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