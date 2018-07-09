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Украина и ЕС заявили о готовности участвовать в переговорах с Россией по транзиту газа

09 июля 2018, 21:54  •  87 • Украина
Главы Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также президент Украины Пётр Порошенко подтвердили готовность участвовать в трёхсторонних переговорах с Россией по вопросам транзита газа. Об этом говорится в их совместном заявлении.
 
РИА Новости
 

«Мы подтверждаем нашу готовность к участию в трёхстороннем процессе, которому будет способствовать Еврокомиссия», — цитирует заявление РИА Новости. 

Отмечается, что трёхсторонняя встреча по вопросам транзита газа из России в страны ЕС через Украину после 2019 года назначена на 17 июля.

Ранее стало известно, что вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович и глава МИД Украины Павел Климкин провели встречу, в ходе которой обсудили трёхсторонние переговоры по газу.

В июне Порошенко заявлял, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток — 2».

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал план Порошенко.

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