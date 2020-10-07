Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная / Политика

Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза

07 октября 2020, 02:15  •  42 • Политика
Украина и Евросоюз обменялись "банкоматными" обвинениями. Теперь уже Брюссель заявил, что он не банкомат для Украины и не мать Тереза, которая готова отдавать деньги безвозмездно.
С таким заявлением во вторник выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз даёт деньги не просто так, а на демократические реформы. И дальнейшее финансирование Украины будет зависеть от того, как успешно они реализуются.
Мы не благотворительная организация, не банкомат. Мы помогаем, поскольку это соответствует интересам ЕС - создание демократической Украины. И условие нашей помощи - это успех демократических реформ, - отметил он, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Примечательно, что ранее метафора банкомата, как символа безвозмездной финансовой помощи, применялась украинской стороной. Депутат Верховной рады Андрей Деркач в конце сентября заявил, что зарубежные партнёры Украины под предлогом проведения реформ вывели из страны миллиарды и теперь сами должны Киеву. Но вместо этого они требуют погашения взятых ранее кредитов. Деркач подчеркнул, что "Украина - это не банкомат" для Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
06 октября 2020, 22:35
Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске
06 октября 2020, 22:35
Пентагон начинает порабощение России и... выигрывает? "Нигерия со снегом" должна ответить на удар
06 октября 2020, 22:35
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение
06 октября 2020, 22:35
Премьер Киргизии подал в отставку. Его место занял освобождённый протестующими оппозиционер
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
06 октября 2020, 22:35
День рождения на телефоне: Песков раскрыл планы Путина на 68-летие
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 октября 2020, 22:35
Меркель не подпустила Тихановскую к себе даже в маске
06 октября 2020, 22:35
Премьер Киргизии подал в отставку. Его место занял освобождённый протестующими оппози...
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 00:25
Навального отравили незапрещённым "Новичком"? ОЗХО поделилась выводами
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
02 октября 2020, 23:15
"Это был бы крах": Вильнюс не скрывает страха из-за решения Лукашенко сменить порты
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
02 октября 2020, 21:25
"Как изысканно, Никита Сергеевич. Блеск!": Шафран оценила ответ Михалкова хакерам
01 октября 2020, 05:05
Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"
04 октября 2020, 13:45
"Нас обманули. Это мясорубка": Рассекречены переговоры "сирийских" наёмников в Карабахе
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.