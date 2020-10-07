Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза

С таким заявлением во вторник выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз даёт деньги не просто так, а на демократические реформы. И дальнейшее финансирование Украины будет зависеть от того, как успешно они реализуются.

Мы не благотворительная организация, не банкомат. Мы помогаем, поскольку это соответствует интересам ЕС - создание демократической Украины. И условие нашей помощи - это успех демократических реформ, - отметил он, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Примечательно, что ранее метафора банкомата, как символа безвозмездной финансовой помощи, применялась украинской стороной. Депутат Верховной рады Андрей Деркач в конце сентября заявил, что зарубежные партнёры Украины под предлогом проведения реформ вывели из страны миллиарды и теперь сами должны Киеву. Но вместо этого они требуют погашения взятых ранее кредитов. Деркач подчеркнул, что "Украина - это не банкомат" для Европы.