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Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
07 октября 2020, 02:15 • 42 • Политика
Украина и Евросоюз обменялись "банкоматными" обвинениями. Теперь уже Брюссель заявил, что он не банкомат для Украины и не мать Тереза, которая готова отдавать деньги безвозмездно.
С таким заявлением во вторник выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что Евросоюз даёт деньги не просто так, а на демократические реформы. И дальнейшее финансирование Украины будет зависеть от того, как успешно они реализуются.
Примечательно, что ранее метафора банкомата, как символа безвозмездной финансовой помощи, применялась украинской стороной. Депутат Верховной рады Андрей Деркач в конце сентября заявил, что зарубежные партнёры Украины под предлогом проведения реформ вывели из страны миллиарды и теперь сами должны Киеву. Но вместо этого они требуют погашения взятых ранее кредитов. Деркач подчеркнул, что "Украина - это не банкомат" для Европы.
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