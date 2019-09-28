Украина и ее галактические окрестности

Странные вещи происходят вокруг наших соседей и у них самих. Кто с ними ни свяжется, как вскоре наступают последствия из серии «не было печали…». Да и у них самих тоже не лучше. Вот и последняя неделя дала обильную пищу для размышлений. Безусловно, можно спорить, что из событий этого временного промежутка значимей, но, на взгляд автора, места могли бы распределиться следующим образом.

1. ОДНИМ МАХОМ СЕМЕРЫХ ПОБИВАХОМ

Владимир Зеленский и все-все-все, чем отличился президент Украины. Подробнее читайте тут.

В общем, похоже, что Зеленский обладает примерно теми же способностями, что и мифический царь Мидас. Правда, в отличие от мифологического персонажа, превращавшего в золото все, к чему прикасался, у Владимира Александровича получается в ходе аналогичного процесса несколько иная субстанция.

В Нью-Йорке прошла встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.Фото: REUTERS

2. ПРОЩАЙ! ОТ ВСЕХ ВОКЗАЛОВ ПОЕЗДА…

Спецпредставитель Госдепартамента СМША по Украине Курт Волкер подал в отставку. Верный соратник покойного ныне Джона Маккейна, он и на этом посту сохранял антироссийский настрой и игнорировал преступления Киева. Высказываясь в общем и целом о необходимости урегулирования конфликта мирным путем, тем не менее, по сути, отдал карт-бланш на любые действия на Донбассе нынешним украинским властям, как до того – Порошенко.

Случайно или нет, но Волкер ушел буквально через пару дней после жалобы высокопоставленного источника из разведки на Трампа, который, по мнению американских демократов «шантажировал» Зеленского с целью оказания давления на кампанию по выборам президента США в 2020-м, и сообщения о том, что в разговоре фигурировала и его фамилия. Буквально на следующий день стало известно, что его вызвали для дачи показаний по этому делу в Конгресс США. Вполне возможно, что в качестве частного лица Волкер может воспользоваться 5-й поправкой к Конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя самого (аналогично нашей 51-й статье Конституции РФ). Но может оказаться и так, что после советов Трампа Зеленскому наладить прямой диалог с Россией Волкер оказался в абсолютно неожиданной для себя ситуации. И что ему теперь прикажете делать? А может, он просто понял, что ничего сделать не сможет. Так или иначе, как назначение Волкера на этот пост, так и его отставка неразрывно связана с Украиной.

Спецпредставитель Госдепартамента СМША по Украине Курт Волкер подал в отставку.Фото: REUTERS

3. БЕЗВИЗ ВКЛЮЧИЛ ЗАДНЮЮ?

Один из верных союзников Украины по борьбе с Россией, Эстония, не выдержала нашествия незалежных заробитчан. Они трудоустраиваются нелегально, въезжая якобы с туристическими целями, отбирают рабочие у местных своим демпингом, не платят налоги и оставляют за собой мусор, начиная от бытового и заканчивая убитыми автомобилями (и до того немногим отличавшихся от хлама), на которых они передвигаются по республике, при отъезде домой.

Терпению эстонцев наступил предел, и с 1 ноября Таллин отменяет бесплатные долгосрочные визы (на срок более 90 дней) для тех украинцев, которые приезжают в Эстонию с целью трудоустройства, обучения, лечения и т.д. Платить придется визовый сбор в сумме 80 евро, а с 1 января следующего года цена поднимется до 100 евро. Озвучил это решение правительства министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу. Краткосрочные поездки для владельцев биометрических паспортов останутся по-прежнему, безвизовыми. Так что сэкономленные деньги украинцы смогут потратить на европейскую «вкусну каву» и походы в оперу.

Президент эстонии Керсти Кальюлайд. 1 ноября Таллин отменяет бесплатные долгосрочные визы (на срок более 90 дней) для тех украинцевФото: GLOBAL LOOK PRESS

4. НЕМЫТАЯ ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ

Одесский портал «Таймер» сообщил, что на заседании в четверг исполком местного горсовета принял решение об отказе от централизованный подачи горячей воды в городе. То есть насовсем.

- Члены исполкома Одесского горсовета проголосовали 26 сентября за прекращение предоставления коммунальным предприятием «Теплоснабжение города Одессы» услуг по централизованному горячему водоснабжению, - говорится в официальном сообщении. Отмечается, что решение принято не только в связи с высокими тарифами, но и по причине отсутствия спроса со стороны населения на такую услугу. Просто классическая иллюстрация на тему ответа на вопрос: «За що стояв Майдан?»

С одной стороны, конечно, море рядом, и воды в нем достаточно, хватит на всех, а не только для рыбы. Тем более, что рыбы не моются. А с другой – а зимой? Хотя – сколько там той зимы, а моржевание полезно для здоровья.

Безусловно, у очень многих на Украине в последние 5 лет после Евромайдана появились собственные водогреи – бойлеры и прочее подобное оборудование. Но вот они тоже работают не сами по себе, преимущественно – на электричестве. Поэтому следующий вопрос, который должны задать себе специалисты городского ЖКХ, выдержит ли старая проводка в домах на порядок, если не больше, возросшую нагрузку на электросети. Ну, а одесситам, судя по всему, пора подумать, есть ли у них потребность в холодной и канализации. Ведь море, как говорится, рядом.

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