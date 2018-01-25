Украина и дело узника совести Василия Муравицкого

Европа подспудно обретает правильное видение происходящего на Украине. Затуманенное зрение проясняется пока в основном не в государственных кабинетах, но в офисах общественных организаций, в редакциях независимых газет и журналов.

В Финляндии сейчас вновь открыто заговорили о чудовищном положении дел со свободой слова и правами граждан на «проевропейской» Украине. Итоговый выпуск журнала Финского комитета мира Rauhan Puolesta за 2017 год во многом посвящён украинской проблематике – шесть статей. Журнал, в частности, вновь затрагивает дело журналиста Василия Муравицкого, который рядом международных правозащитных организаций признан узником совести.

Rauhan Puolesta опубликовал интервью с председателем Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергеем Томиленко с красноречивым названием «Украина: Глава Союза журналистов Украины. Ответственность за охоту на ведьм».

В Европе (проамериканской) такое предпочитают не слышать. Томиленко говорит, что «одной из проблем на Украине является отсутствие независимых СМИ», о том, что «идёт беспрецедентная охота на ведьм: везде видят врагов, кремлёвских агентов», что «критически относящийся к правительству человек сразу же именуется «агентом». При этом, по свидетельству Томиленко, в адрес НСЖУ поступают угрозы из администрации президента, где утверждают, что «журналистский союз загрязнен Москвой». Томиленко цитирует руководителя главного департамента информационной политики администрации президента Владимира Горковенко, который заявляет: «Если вы хотите сохранить свой Союз, ищите (избавляйтесь от) московских агентов».

Сергей Томиленко говорит о том, что журналистскому союзу грозят финансовыми и другими санкциями после защиты ими радио «Вести», издания «Страна. ua», журналистов Муравицкого и Коцабы. В другой статье того же номера «Украина: журналисты под давлением» блогер и журналист, а ныне и общественный деятель Руслан Коцаба, отсидевший в украинских тюрьмах 524 дня по политически мотивированному обвинению, говорит о деле Муравицкого, которое похоже на его собственное дело.

Журналист Василий Муравицкий получил известность после того, как был посажен в тюрьму по обвинению «в психологическом манипулировании общественным сознанием». Сообщение и характер обвинения на многих произвели яркое впечатление. И оно было тем ярче, что прежде о Муравицком мало кто знал за пределами родной ему Житомирщины.

Журналист и главный редактор молодёжной еженедельной газеты «Новая волна плюс» 33-летний Василий Муравицкий с 2014 года являлся журналистом информационного агентства «Россия сегодня» (РИА "Новости"). Он был задержан и арестован в августе 2017 года.

«Психологическое манипулирование» – фигура речи, под неё статьи в УК не нашлось. Поэтому официально Муравицкий был обвинён в «государственной измене» (санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества), «посягательстве на территориальную целостность Украины» (10 лет лишения свободы), «разжигании национальной розни» (штраф или лишение свободы на срок до 5 лет), «терроризме» (15 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

Агентство «Россия сегодня» аккредитовано на Украине. По действующему законодательству Украины гражданин Украины имеет право сотрудничать с информационным агентством, субъектом хозяйствования, который зарегистрирован на территории России на основании ст. 43 ч. 1. Конституции Украины, ст. 10 Договора о дружбе между Украиной и Российской Федерацией. Работал Муравицкий с агентством по стандартному контракту, который, говорит он, используется «сотнями журналистов по всему миру». При этом никаких фактов его «государственной измены» суду предъявлено не было.

В день ареста В. Муравицкого свой комментарий сделал департамент информации и печати МИД России: «… к сожалению, это лишь очередной эпизод в раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с «пропагандой агрессора» кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима. Счет таким случаям идет на десятки… Что, впрочем, неудивительно, ведь совсем недавно не кто иной, как глава СБУ г-н Грицак официально заявил о необходимости заключить некий акт информационного единства в противостоянии «представителям пятой колонны Российской Федерации» и подвергнуть их уголовному преследованию. Совершенно очевидно, что таким «вражеским агентом» может быть назначен любой адекватный украинский журналист, который перейдет дорогу официальному Киеву… В очередной раз призываем государства-участников ОБСЕ и Совета Европы, а также профильные международные структуры присоединиться к Российской Федерации в осуждении варварской и преступной политики Киева в отношении СМИ». Однако Запад не стал спешить выступать в защиту «своих» ценностей.

Не лишено любопытства, что как ни хотелось следственному судье в Житомире, вынося постановление об аресте журналиста, оперировать исключительно юридическими терминами, сдержать себя он не мог. Постановление («с орфографическими ошибками», как язвительно заметил адвокат) изобилует риторикой майдана. В постановление судья вставил обороты об «унижение национальной чести и достоинства украинского народа», которые якобы нанёс своими статьями Муравицкий, «негативно освещавший деятельность действующей на Украине власти» и оказывавший «помощь в проведении подрывной деятельности против Украины». Адвокат Муравицкого полагает, что такая неюридическая риторика «выводит следствие за рамки правового поля и вполне укладывается в понятийный аппарат следователей НКВД СССР 1937-1938 гг». На войне как на войне. Сражение с предвзятостью возымело некое действо, но не скоро. Лишь через четыре месяца, 19 января 2018 года, в Королёвском суде Житомира был назначен новый судья. Прежний, отстранённый, прославился ещё и тем, что на одном из заседаний заявил адвокату: не знаю, мол, как «у вас» в Киеве, а у нас в Житомире свой УПК.

Свой уголовно-процессуальный кодекс, судя по всему, есть и у президента Порошенко, который новой судебной реформой поставил весь судейский корпус в подчинённое себе положение. Главным «правовым механизмом» порошенковского УПК остаётся телефонный звонок из администрации президента.

Это притом, что международные правозащитные организации встали на защиту Муравицкого. Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ), неправительственная организация, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, через три недели после ареста заявил: «Мы призываем украинские власти немедленно освободить Василия Муравицкого и снять с него все обвинения». Это было в конце августа 2017 года. А в конце декабря 2017 года аналогичное заявление сделала Amnesty International: «Власть Украины должна снять все обвинения с Василия Муравицкого, журналиста и узника совести, который находится под стражей исключительно за реализацию своего права на свободу выражения».