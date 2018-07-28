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Украина и Белоруссия попали в список стран с высоким риском применения допинга
28 июля 2018, 17:39 • 24 • Украина
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) добавил Украину и Белоруссию в список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил.
Reuters
Совет утвердил изменения в процессе борьбы с допингом. Все федерации были разделены на три группы. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В категорию A попали Украина, Белоруссия, Эфиопия и Кения. У этих государств самый высокий риск нарушения правил.
Теперь спортсмены национальных команд этих стран обязаны пройти минимум три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала Олимпиады или чемпионата мира.
В категорию B попали остальные федерации, широко представленные на международных соревнованиях.
В группе C — страны, которые представлены несколькими спортсменами.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не попала ни в одну из категорий, так как не была восстановлена в правах.
Ранее в IAAF одобрили заявки двух россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе.
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