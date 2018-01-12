Украина и Белоруссия: немного конспирологии • 99 • Аналитика



Про тему «евроинтеграции» этих двух несчастных республик написано немало… Ну и хотелось бы озвучить ещё один взгляд на ситуацию (очевидный, между прочим). Так вот, как теперь понятно всем: в мире существуют очень разные «центры сил», и это уже как бы голые факты, а отнюдь не голая конспирология. Искренне завидую тем авторам, кто может обстоятельно объяснить, в чём состоят текущие интересы Рокфеллеров, в чём интересы Ротшильдов и где они совпадают, а где пересекаются…



Завидую я этим людям искренне и «чёрной» завистью. Хотел бы я точно так же небрежно повествовать о тайных планах «мирового закулисья», но где уж нам… мы с Ротшильдами одних гусей не пасли и в одну сельскую школу босиком не бегали. И в институте мы, увы, в одной группе не учились и даже до получки друг у друга денег не занимали… И тем не менее, можно предположить вполне очевидные вещи: Россия (особенно после 1991 года) не единственный и даже не главный центр силы, печально, и тем не менее — «центры силы» могут не совпадать с национальными столицами крупных государств.





Чтобы не быть совсем банальными, посмотрим для начала не на Украину, а на Бразилию: крупное, относительно развитое государство с неплохой экономикой и мощными природными ресурсами. Так вот там недавно достаточно грязно меняли президента, причём на интересы самих «бразильянцев» это не было завязано почти никак. Ну да, «коррупция», ужасная коррупция… Если что, то во времена классических латиноамериканских военных диктатур коррупция была чудовищной… но кого это интересовало? Да практически никого. И уж точно не Госдепартамент…



И с чего вы взяли, что Дилма Русеф тут отличается чем-то особым, выдающимся? Система как система, коррупция как коррупция… Любой взрослый человек, имеющий представление о реальном крупном бизнесе и большой политике, пожмёт плечами: чудес не бывает… И тем не менее, Дилму убрали… Именно убрали определённые внешние игроки, которым она стала мешать…



Ну и расскажите мне о вашей «демократии». А ведь Бразилия — это далеко не Украина… Самая мощная страна Латинской Америки. Страна, которая при предшественнике Дилмы Луле совершила мощнейший рывок в экономике и соцобеспечении. Там вообще-то 200 миллионов населения и мощная современная индустрия… Это не банановая республика ни разу. Новая индустриальная держава в полный рост… И тем не менее им демонстративно «поменяли» президента. Ваш предыдущий президент нас не устраивает, извините.



То есть банановая республика остаётся банановой, даже перестав ей быть по факту. «Короли и капуста» в полный рост. Так вы говорите, что в России «плохая демократия»? А где, собственно говоря, лучше? Во Франции? Где о новом «президенте пятой республики» известно только то, что он «человек Ротшильдов» (тех самых, с кем мало кому из пишущих о них блогеров удалось познакомиться лично). А вот господину Макрону как раз удалось… и не только. Ему также удалось сделать мощную карьеру в их финансовых структурах, ну и следующая должность — президент пятой республики. Мелочь, конечно, но приятно!



Ну и что думают по этому поводу французы? А ничего не думают! Главное, что не Меркель! Тьфу ты, то есть не Ле Пен, она — «икстримистка» и вообще нехороший человек. А человек Ротшильдов — это солидно… Причём господин Макрон никогда не был никаким «политиком», видимо его вызвали, похвалили за предыдущую работу. Ну, и поставили новую задачу, теперь уже в области политики. Он, конечно, был удивлён… он пытался кричать и отбиваться… потом смирился… Президент — значит президент. Такая вот «демократия». Всех остальных «вежливо» подвинули. Весь французский демократический «политбалаганчик» задвинули в тёмный угол и закрыли покрывалом, как клетку с горластыми, но ненужными попугайчиками… И это даже не Польша, это Франция, одна из «системообразующих» стран ЕС. Но никто там рубаху на себе не рвёт и слезу не пускает. Все как бы делают вид, что всё нормально, всё путём. Кто и зачем подталкивает Венесуэлу к дефолту



Не менее загадочна внутренняя политика в стране-локомотиве Евросоюза — Германии. За последнее десятилетие много что изменилось и в мире, и в Европе, и в Германии. Согласитесь, поменялась сама система международных отношений (во многом). Те проблемы и те правила игры, которые сложились сразу после Холодной войны, стали немного неактуальны. Но с 2005 года Германию всё так же «уверенно» возглавляет всё та же Ангела Меркель. И никакая холера её не берёт. То есть беда как раз в том, что она политик весьма негибкий, и непонятно вообще: в чьих интересах она действует?



Когда ситуация выходит за все и всяческие разумные рамки (кризис с беженцами/Россией), фрау Меркель… лишь надувает щёки. И даже скандал с её прослушкой спецслужбами США никак и ни на что вообще не повлиял. Это всё как-то совсем не нормально и ни в какие рамки это не вписывается. Просто люди привыкают воспринимать происходящее как должное и не всегда удивляются даже откровенному абсурду.



В «демократической» «евросоюзовской» Греции правительственных чиновников назначают просто-напросто извне. Причём это никто и не пытается скрывать, это подают как должное. А как же мнение населения, а как же принципы демократии?



Так вот на фоне всего этого безобразия Украина не раз и не два заявляла о своей независимости от России. Дескать, у нас есть суверенитет и мы его будем оберегать. После чего все это начинали активно обсуждать. Но ведь даже та самая легендарная Южная Корея, о чьей модели мечтали по ночам маленькие украинцы, никогда не опровергала свою исключительную ориентацию на США.



То есть вот эта самая «независимость» Украины по факту означала полную политическую лояльность Америке. Конкретнее — лояльность определённым финансовым кланам «на том берегу». Банально, я понимаю. Но как-то до сих пор Россию принято упрекать в том, что, дескать, она «плохо работала с Украиной». С Россией лучше торговать, чем воевать



А, простите, смысл работать хорошо? Если по факту украинские элиты всё одно ориентированы не на Москву? После свержения Януковича (именно после) его активно стали клеймить термином «пророссийский». Однако до свержения тот же Янукович активно пытался «подружиться» с американскими политическими кругами. Налаживал, так сказать «мосты на Запад». Янукович и Ко приложили просто-таки чудовищные, невероятные усилия, чтобы стать «своими» в узких кругах американской политической элиты.



А теперь расскажите мне, как тут могла «вклиниться» Россия? К России «в то время» «было много вопросов» со стороны украинских правителей. Россия постоянно вызывала их недовольство по разным поводам и без повода. Вот как-то так дела обстояли до второго майдана… Просто после событий «революции гидности» последние фиговые листочки были отброшены в сторону и украинских политиков открыто стали назначать по решению «вашингтонского обкома».



Да и всей страной (её остатками) открыто стали рулить из-за бугра. То есть Украина полностью и окончательно «ушла под внешнее управление». Да, в этом мире есть такие вот «интересные» центры силы, и они позначительнее Москвы будут, однозначно. И украинские политики не «независимость» все эти годы нам демонстрировали, они демонстрировали лояльность тем самым ребятам-финансистам-банкстерам.



В конечном итоге для большинства украинцев это всё кончилось весьма трагично. Те самые «новые друзья» украинской политической элиты ни в коей мере не собирались кормить Украину по образу и подобию того, как это делала Россия. Была вот такая неприятная «засада» во всей этой истории. С политической точки зрения альтернатива России у стран-лимитрофов, безусловно, была и какая! А вот с экономической всё было «не так однозначно». И эта «неоднозначность» вполне себя проявила от Эстонии до Болгарии, фактически непрерывно.



Вот в России этого многие не понимают и понимать не хотят, но политические альтернативы России есть и после 1991 года, они весьма интересны. Именно на эти «альтернативы» и была ориентирована вся украинская политтусовка. Поэтому все упрёки в адрес России в «плохой работе» с Киевом безосновательны, политически там ловить нам было нечего. Все, буквально все: от Януковича до коммунистов — смотрели «не в ту сторону». И не было никакой «украинской внешней политики», была политика, ориентированная на те, другие центры силы в Европе и США (как мы поняли, они не всегда совпадают с национальными столицами). Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!



Бесконечные наши «бодания» с Белоруссией объясняются примерно тем же: во внешней политике они ориентируются на тех, кто сильнее (то есть не (!) на Россию). Знаете ли, все «страшные загадки и тайны» имеют иногда очень простые разгадки и ответы. Вместо того, чтобы бесконечно бодаться вокруг упоротого мифа о некоей независимой внешней политике РБ, надо наконец признать, что они тупо ориентируются на тех, кто сильнее, то есть не на нас.



Вот и все «секреты». И можно их бесконечно в чём-то убеждать — результат будет всегда один и тот же: они будут соглашаться, кивать головами, но в критической ситуации (как и почти всякая малая нация, которой надо выжить) будут ориентироваться на более сильного, то есть не на Россию.



Нам поведение украинцев/белорусов кажется глупым и неадекватным, но это из-за непонимания всей политической механики. На Украине с самого начала присутствовала русофобия, в Белоруссии её первоначально не было (это уже «лучший друг» постарался). И тем не менее, конечный результат во многом схож.



И что интересно, чисто с точки зрения выгодно/невыгодно у ориентации на Россию была масса плюсов. Вот без эмоций, без братства и окопов… на первый взгляд, с Россией дружить было тупо выгоднее, но это только кажется. Да, вся экономика, наука, культура, образование, оборонка Украины и Белоруссии были завязаны на Москву. Один язык — это гигантский плюс при налаживании/поддержании экономических связей, как и родственники по обе стороны границы. Нищета под статуей Свободы



При работе «в западном направлении» всё строго наоборот: чужие языки, отсутствие мощных экономических связей, принципиальное нежелание «куплять» украинское/белорусское, другая история, другие технологические стандарты… и т.д. Даже для исторически «сверхиндустриальной» Чехии переход на западные рынки сбыта вылился в закрытие многих отраслей. Это Чехия, которая реально Европа (в отличие, например, от Польши или Румынии). И там всё пошло прахом после выхода из Восточного блока. Что тут говорить об украинской индустрии? Её выживание полностью зависело от России.



То есть если смотреть с этой точки зрения, переориентация на Запад выглядит сущим идиотизмом. Экономические потери будут просто чудовищными. Вот нам и непонятно, вот нам и кажутся действия минских/киевских властей сущей глупостью. Но мы не учитываем политического аспекта… чисто политического. Самая большая рыбка в этом «политическом пруду» — отнюдь не Россия.



Именно поэтому украинские политики откровенно убивали страну, но дружили с Западом (пытались дружить). И это не абсурд и не идиотизм. Вот даже Франция понесла чудовищные репутационные (Мистрали) и финансовые (сельхозпродукция) потери, но пересматривать политику санкций в отношении России не собирается. Даже Франция! А почему? А французские правящие элиты прежде всего смотрят на то, кто сильнее политически, а потом уже принимают решения. Экономические же потери при этом — вещь печальная, но не критичная.



И это Франция! А что вы хотите от Украины? Или, тем более, от Молдавии, то есть Белоруссии? Мы, например, на Польшу не смотрим вообще или смотрим с откровенной иронией. А вот для украинцев/молдаван/белорусов Польша — это «ого-го». Люди не просто на неё смотрят, они смотрят на неё снизу-вверх, руки по швам. Даже на Польшу, а уж что там говорить о Германии или, не приведи господи, США…



То, что для Франции было абсурдом, на Украине превратилось в откровенное самоубийство, но разница тут только в степени «ужаса перед высоким начальством» и последствий этого ужаса. Логика и в Париже, и в Киеве одинаковая: надо ориентироваться на тех, кто сильнее. Россия и европейский газовый рынок



Результаты на Украине уже в 2014 году были просто сказочные: пошёл разрыв по живому экономических, культурных, семейных связей с Россией без всякой разумной компенсации. Только в 2014 годе Украина могла бы получить промышленных заказов на 17 миллиардов долларов из России… вместо этого она получила экономический обвал и тысячи гробов украинских призывников… Но никто ни в чём не усомнился… знаете ли, мы не можем быть большими украинцами, чем сами украинцы. Если это их выбор (прогибаться перед заокеанскими банкстерами), то это их выбор…



Результат этого выбора — нищета и война. Но именно такой выбор сделали украинские элиты, и поменять тут что-то мы не в силах. Особенно ярко это проявлялось в личных отношениях людей, живущих по разные стороны границы. Вспоминается весна 2014 и начало карательной операции на юго-востоке. Так вот в «Русской Весне» приводилась «история двух сестёр»: та, которая живёт в Киеве, звонит той, которая в Москве — мужа отправляет в «АТО», плачет. Ну, москвичка сдержано сочувствует… но суть не в том, суть в том, что нужны деньги на бронежилет и каску (для сбережения жизни потенциального «героя АТО»). И понимания жительница Киева, как ни странно, не встретила, вообще не встретила… На том отношения и кончились.



Вот что интересно: если бы война у Украины была с Румынией, Польшей, Венгрией или Турцией, то Россия помогла бы обязательно, на всех уровнях помогла… и на государственном, и на личном, и гораздо больше, чем так называемый «весь мир». Ведь так вот запросто позвонить в Варшаву, Берлин, Париж и попросить «денег на каску» как-то не получалось… Но почему-то первая, последняя и главная война Украины случилась против русских граждан Украины с юго-востока. Так вот «по-семейному».



А всё потому, что политические решения в Киеве принимались исходя не из каких-то эмоциональных моментов (как многие думают в «Рассее»), а чисто исходя из трезвого расчёта: мы следуем за лидером… И этот лидер отнюдь не Россия. Трезвый и холодный расчёт, не более, именно поэтому на юго-востоке стал твориться весь этот кошмар. Украинские националисты при этом вторичны и третичны, причина в геополитических раскладах и в том, как их видят в Киеве… Давить при этом на совесть и указывать на исторические связи двух народов абсолютно бессмысленно и бесполезно. Ничего личного — чистый бизнес. «Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря»



Просто у нас слишком часто вопрошают, как могла группа националистов-отморозков так всё исковеркать? Так вот: первоначально всё дело было отнюдь не в националистах и не в отморозках… они набрали силу уже гораздо позже. Беда была именно в украинских политиках, полностью ориентированных на «определённые финансовые/политические круги» на Западе… именно поэтому они занимались откровенной ерундой (с нашей точки зрения) и просто убивали свою страну (опять же с нашей точки зрения).



Благосклонность определённых влиятельных кругов в англо-саксонском мире значила (и значит!) для них гораздо больше, чем будущее своей собственной страны. При чём тут идиоты-националисты в расписных вышиванках? Киса, не будьте таким наивным! Нет, сейчас вот эти самые националисты стали реальной силой (которой всё одно кто-то рулит), но это сейчас.



Одна из причин постоянных конфликтов по всем вопросам с РБ — это именно «контакты» Белоруссии со «всем миром», а конкретно с вполне определёнными влиятельными людьми в Европе. Причём белорусам очень нравится, что «диктату Москвы» есть серьёзный противовес. Короче занялись белорусы «геополитикой» и попали как кур в ощип… То есть «постколхозная» элита РБ была искренне убеждена, что она всех обманет и всех использует друг против друга, реальность оказалась не столь пафосной.



Те политики, которые в Европе, они оказались куда как попрофессиональней тех, которые в Минске. В результате получилась своего рода «картина маслом»: РБ находится под жёсткими политическими санкциями — Лукашенко давным-давно не пускают в Европу. Он изгой и «последний диктатор Европы», а вот внешняя политика Белоруссии странным образом оказалась ориентированной на ту самую Европу (но не на Россию). Что на самом деле представляет из себя украинский ОТРК Гром-2?



Такое вот своеобразное «достижение» белорусской дипломатии: можно бесконечно рассказывать о неком «сближении» РБ с ЕС, но по факту Белоруссия в Европе страна-изгой. При этом глава МИДа РБ смотрит только на Запад. А Европа вполне откровенно смотрит на тех же белорусов, как на людей второго (третьего) сорта. В ответ политическое руководство РБ демонстрирует понимание, интерес и «стремление сблизиться».



Это, в свою очередь, вызывает брезгливое недоумение в России. В ответ на что следует фраза: а вот русские нас не уважают… В принципе, да: ни в Европе, ни в России Белоруссия сегодня уважения не вызывает. Но почему-то в первом случае применяется откровенная фигура умолчания (нам надо дорасти до Европы/идти в Европу).



Причина всего этого цирка достаточно проста: белорусским «элиткам» для удержания власти нужен противовес России в лице того же ЕС/США. Так как страной у них управлять получается откровенно плохо, то данная потребность становится первоочередной — власть надо удержать любой ценой. А как ты это сделаешь, если уровень жизни самый низкий в регионе (лучше разве, чем у Молдовы/Украины)? Единственное решение — «налаживать контакты с Западом».



Естественно ни Европа, ни США не собирались и не собираются кормить Белоруссию, как они не собирались кормить Украину. Тут, кстати, наблюдается жесточайшее противоречие между интересами элит и простого народа как на Украине, так и в Белоруссии: элитам прежде всего нужна политическая поддержка любой ценой. Ну смотрите: жизненный уровень рядового украинца давно пробил всякое дно и болтается на вполне себе североафриканском уровне, но массовое недовольство рядовых украинцев никакого риска для господина Порошенко не представляет. Вообще никакого.



Потому что политическое будущее г-на Порошенко зависит отнюдь не от благополучия рядовых украинцев. Господина Порошенко выдвигали во власть очень серьёзные люди (далеко не Обама), представителем которых выступал г-н Байден. И призывать сегодня к чему-то простых украинцев и пытаться «налаживать с ними мосты» абсолютно бессмысленно. Украина сегодня — это не украинцы ни разу. Обезьяна с гранатой или "Джевелины" для ВСУ



Точно так же, имея собственную внешнюю политику, товарищи из Минска давным-давно установили «серьёзные контакты» с влиятельными людьми в Европе. Смущает всегда очень сильно, когда откровенно холопская, прозападная политика выдаётся за проявление некоего «национального суверенитета». Причём в данной модели Запад как таковой отсутствует: якобы РБ — сама по себе вполне миролюбивая страна и не хочет «гавкаться» с соседями, тоже очень «миролюбивыми». А Россия что-то там разжигает и имеет некие «имперские амбиции».



Проблема была как раз в том, что эта модель не совсем корректна. Сами по себе прибалтийские страны сегодня никаких самостоятельных решений не принимают и принимать не собираются. Отсутствует у них такая «опция». Эти ребята «поют с чужого голоса», пляшут под чужую дудку. О каком установлении «добрососедских отношений» с чужими марионетками может идти речь — полная и абсолютная загадка. Чудес, знаете ли, не бывает. У Польши степень «суверенитета» чуть-чуть побольше, однако не очень намного. По большому счёту Польша — сателлит определённых властных структур США. Своих собственных решений поляки не принимают.



Т.е. они служат не некому абстрактному «американскому народу», а вполне конкретным кругам/ центрам силы за океаном. Какое-такое, простите, «установление добрососедских отношений»? Как вы это себе представляете?



Вообще «мечта» белорусских правящих кругов — это повторить «позитивный» опыт Украины/Грузии. То есть получить «ярлык на княжение» из-за океана. И проблем с сохранением власти после этого не иметь. Рядовой грузин может жить просто плохо, а может и очень плохо — на политической ситуации в стране и на карьере отдельных политиков это практически никак не отображается. То же самое касается прекрасной страны Украина: полный крах её экономики никакого влияния на карьеру президента Порошенко не оказал. Роль играет (и какую!) довольство/недовольство заокеанских кураторов, вот перед ними Порошенко и выслуживается (в последнее время не очень удачно). Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим»



Простите, конечно, но белорусским элитам, как и элитам на Украине, по большому счёту, на народ плевать с высокой колокольни. Единственное, что их интересует — власть и «железобетонные гарантии» её сохранения. И ориентируются в этом вопросе они не на Москву ни разу. Поэтому все упрёки по поводу потери последнего «саюзника» малообоснованы. Как и упрёки про то, что кто-то там «профукал Украину». Мы не могли её не «профукать». Если люди в Киеве с самого начала были лояльны западным центрам власти и влияния, то ты хоть об стену убейся — все решения будут приниматься не в твою пользу. Можно предлагать сколько угодно материальной выгоды — всегда будет мало, мало, недостаточно.



А вот к американцам/европейцам никаких претензий нет — они предложили сразу и «много». Понятно, что при этой «интересной схеме» рядовые украинцы/белорусы/грузины однозначно остаются «в пролёте». Ни ЕС, ни США никого кормить за свой счёт не собираются. И те самые «теневые влиятельные структуры» — они и без того влиятельные, зачем им кого-то кормить?



Поэтому смысл фразы «сближение с Западом» многие в той же Белоруссии не до конца понимают… Тут как бы два уровня понимания: для «своих» и для «лохов», ну как в СССР-е в конце 80-х насчёт «реформ»… Так вот в РБ сегодня узкая элитарная группа планирует таким образом укрепить и упрочить свою власть, а «лохам» предстоит за всё это удовольствие платить. Так что призывать руководство РБ «определиться» сегодня бессмысленно и бесполезно: оно уже определились и достаточно давно.



Постоянные плевки и выпады в адрес России имеют как раз ту самую простую причину: в нашу сторону никто особо двигаться не собирался. Кстати, истерика белорусских руководителей по поводу киевского переворота/русской весны объясняется именно этим: и Запад, и Россия повели себя «неправильно». Об украинский «суверенитет» просто откровенно «вытерли ноги». Именно этот обидный факт (и очевидные выводы из него) послужили причиной откровенного нервного срыва в Минске. К какому сценарию готовится Анкара? Цель переброски "Хоков" в Халеб



Белорусские товарищи были уверены, что вокруг них будут бесконечно «водить хороводы» и говорить им комплименты, а видишь, оно как обернулось… ноги в руки — и на сеновал. По сути дела, та самая истерика в Минске продолжается по сей день: после февраля-марта 2014 года до людей дошло, что их «суверенитет» — вещь очень и очень условная… и они до сих пор не могут прийти в себя.



Поэтому ожидать от белорусского руководства разумной, адекватной политики, а тем более соблюдения неких «союзнических обязательств», по меньшей мере наивно. И вообще проблема «белорусского этногенеза» — это проблема сохранения власти очень узкой группой лиц в Минске (полностью русскоязычных).



Про тему «евроинтеграции» этих двух несчастных республик написано немало… Ну и хотелось бы озвучить ещё один взгляд на ситуацию (очевидный, между прочим). Так вот, как теперь понятно всем: в мире существуют очень разные «центры сил», и это уже как бы голые факты, а отнюдь не голая конспирология. Искренне завидую тем авторам, кто может обстоятельно объяснить, в чём состоят текущие интересы Рокфеллеров, в чём интересы Ротшильдов и где они совпадают, а где пересекаются…Завидую я этим людям искренне и «чёрной» завистью. Хотел бы я точно так же небрежно повествовать о тайных планах «мирового закулисья», но где уж нам… мы с Ротшильдами одних гусей не пасли и в одну сельскую школу босиком не бегали. И в институте мы, увы, в одной группе не учились и даже до получки друг у друга денег не занимали… И тем не менее, можно предположить вполне очевидные вещи: Россия (особенно после 1991 года) не единственный и даже не главный центр силы, печально, и тем не менее — «центры силы» могутсовпадать с национальными столицами крупных государств.Чтобы не быть совсем банальными, посмотрим для начала не на Украину, а на Бразилию: крупное, относительно развитое государство с неплохой экономикой и мощными природными ресурсами. Так вот там недавно достаточно грязно меняли президента, причём на интересы самих «бразильянцев» это не было завязано почти никак. Ну да, «коррупция», ужасная коррупция… Если что, то во времена классических латиноамериканских военных диктатур коррупция была чудовищной… ноэто интересовало? Да практически никого. И уж точно не Госдепартамент…И с чего вы взяли, что Дилма Русеф тут отличается чем-то особым, выдающимся? Система как система, коррупция как коррупция… Любой взрослый человек, имеющий представление о реальном крупном бизнесе и большой политике, пожмёт плечами: чудес не бывает… И тем не менее, Дилму убрали… Именноопределённые внешние игроки, которым она стала мешать…Ну и расскажите мне о вашей «демократии». А ведь Бразилия — это далеко не Украина… Самая мощная страна Латинской Америки. Страна, которая при предшественнике Дилмы Луле совершила мощнейший рывок в экономике и соцобеспечении. Там вообще-то 200 миллионов населения и мощная современная индустрия… Этобанановая республика ни разу. Новая индустриальная держава в полный рост… И тем не менее им демонстративно «поменяли» президента. Ваш предыдущий президентне устраивает, извините.То есть банановая республика остаётся банановой, даже перестав ей быть по факту. «Короли и капуста» в полный рост. Так вы говорите, что в России «плохая демократия»? А где, собственно говоря, лучше? Во Франции? Где о новом «президенте пятой республики» известно только то, что он «человек Ротшильдов» (тех самых, с кем мало кому из пишущих о них блогеров удалось познакомиться лично). А вот господину Макрону как раз удалось… и не только. Ему также удалось сделать мощную карьеру в их финансовых структурах, ну и следующая должность — президент пятой республики. Мелочь, конечно, но приятно!Ну и что думают по этому поводу французы? А ничего не думают! Главное, что не Меркель! Тьфу ты, то есть не Ле Пен, она — «икстримистка» и вообще нехороший человек. А человек Ротшильдов — это солидно… Причём господин Макронне был никаким «политиком», видимо его вызвали, похвалили за предыдущую работу. Ну, и поставили новую задачу, теперь уже в области политики. Он, конечно, был удивлён… он пытался кричать и отбиваться… потом смирился… Президент — значит президент. Такая вот «демократия». Всех остальных «вежливо» подвинули. Весь французский демократический «политбалаганчик» задвинули в тёмный угол и закрыли покрывалом, как клетку с горластыми, но ненужными попугайчиками… И это даже не Польша, это Франция, одна из «системообразующих» стран ЕС. Но никто там рубаху на себе не рвёт и слезу не пускает. Все как бы делают вид, что всё нормально, всё путём.Не менее загадочна внутренняя политика в стране-локомотиве Евросоюза — Германии. За последнее десятилетие много что изменилось и в мире, и в Европе, и в Германии. Согласитесь, поменялась сама система международных отношений (во многом). Те проблемы и те правила игры, которые сложились сразу после Холодной войны, стали немного неактуальны. Но с 2005 года Германию всё так же «уверенно» возглавляет всё та же Ангела Меркель. И никакая холера её не берёт. То есть беда как раз в том, что она политик весьма негибкий, и непонятно вообще: в чьих интересах она действует?Когда ситуация выходит за все и всяческие разумные рамки (кризис с беженцами/Россией), фрау Меркель… лишь надувает щёки. И даже скандал с её прослушкой спецслужбами США никак и ни на что вообще не повлиял. Это всё как-то совсем не нормально и ни в какие рамки это не вписывается. Просто люди привыкают воспринимать происходящее как должное и не всегда удивляются даже откровенному абсурду.В «демократической» «евросоюзовской» Греции правительственных чиновников назначают просто-напросто. Причём это никто и не пытается скрывать, это подают как должное. А как же мнение населения, а как же принципы демократии?Так вот на фоне всего этого безобразия Украина не раз и не два заявляла о своей независимости от России. Дескать, у нас есть суверенитет и мы его будем оберегать. После чего все это начинали активно обсуждать. Но ведь даже та самая легендарная Южная Корея, о чьей модели мечтали по ночам маленькие украинцы, никогда не опровергала свою исключительную ориентацию на США.То есть вот эта самая «независимость» Украины по факту означала полную политическую лояльность Америке. Конкретнее — лояльность определённым финансовым кланам «на том берегу». Банально, я понимаю. Но как-то до сих пор Россию принято упрекать в том, что, дескать, она «плохо работала с Украиной».А, простите, смысл работать хорошо? Если по факту украинские элиты всё одно ориентированы не на Москву? После свержения Януковича (именно) его активно стали клеймить термином «пророссийский». Однако до свержения тот же Янукович активно пытался «подружиться» с американскими политическими кругами. Налаживал, так сказать «мосты на Запад». Янукович и Ко приложили просто-таки чудовищные, невероятные усилия, чтобы стать «своими» в узких кругах американской политической элиты.А теперь расскажите мне, как тут могла «вклиниться» Россия? К России «в то время» «было много вопросов» со стороны украинских правителей. Россия постоянно вызывала их недовольство по разным поводам и без повода. Вот как-то так дела обстояли до второго майдана… Просто после событий «революции гидности» последние фиговые листочки были отброшены в сторону и украинских политиков открыто стали назначать по решению «вашингтонского обкома».Да и всей страной (её остатками) открыто стали рулить из-за бугра. То есть Украина полностью и окончательно «ушла под внешнее управление». Да, в этом мире есть такие вот «интересные» центры силы, и они позначительнее Москвы будут, однозначно. И украинские политики не «независимость» все эти годы нам демонстрировали, они демонстрировали лояльность тем самым ребятам-финансистам-банкстерам.В конечном итоге для большинства украинцев это всё кончилось весьма трагично. Те самые «новые друзья» украинской политической элиты ни в коей мере не собирались кормить Украину по образу и подобию того, как это делала Россия. Была вот такая неприятная «засада» во всей этой истории. С политической точки зрения альтернатива России у стран-лимитрофов, безусловно, была и какая! А вот с экономической всё было «не так однозначно». И эта «неоднозначность» вполне себя проявила от Эстонии до Болгарии, фактически непрерывно.Вот в России этого многие не понимают и понимать не хотят, ноальтернативы России есть и после 1991 года, они весьма интересны. Именно на эти «альтернативы» и была ориентирована вся украинская политтусовка. Поэтому все упрёки в адрес России в «плохой работе» с Киевом безосновательны, политически там ловить нам было нечего. Все, буквально все: от Януковича до коммунистов — смотрели «не в ту сторону». И не было никакой «украинской внешней политики», была политика, ориентированная на те, другие центры силы в Европе и США (как мы поняли, они не всегда совпадают с национальными столицами).Бесконечные наши «бодания» с Белоруссией объясняются примерно тем же: во внешней политике они ориентируются на тех, кто сильнее (то есть не (!) на Россию). Знаете ли, все «страшные загадки и тайны» имеют иногда очень простые разгадки и ответы. Вместо того, чтобы бесконечно бодаться вокруг упоротого мифа о некоей независимой внешней политике РБ, надо наконец признать, что они тупо ориентируются на тех, кто сильнее, то есть не на нас.Вот и все «секреты». И можно их бесконечно в чём-то убеждать — результат будет всегда один и тот же: они будут соглашаться, кивать головами, но в критической ситуации (как и почти всякая малая нация, которой надо выжить) будут ориентироваться на более сильного, то есть не на Россию.Нам поведение украинцев/белорусов кажется глупым и неадекватным, но это из-за непонимания всей политической механики. На Украине с самого начала присутствовала русофобия, в Белоруссии её первоначально не было (это уже «лучший друг» постарался). И тем не менее, конечный результат во многом схож.И что интересно, чисто с точки зрения выгодно/невыгодно у ориентации на Россию была масса плюсов. Вот без эмоций, без братства и окопов… на первый взгляд, с Россией дружить было тупо выгоднее, но это только кажется. Да, вся экономика, наука, культура, образование, оборонка Украины и Белоруссии были завязаны на Москву. Один язык — это гигантский плюс при налаживании/поддержании экономических связей, как и родственники по обе стороны границы.При работе «в западном направлении» всё строго наоборот: чужие языки, отсутствие мощных экономических связей, принципиальное нежелание «куплять» украинское/белорусское, другая история, другие технологические стандарты… и т.д. Даже для исторически «сверхиндустриальной» Чехии переход на западные рынки сбыта вылился в закрытие многих отраслей. Это Чехия, котораяЕвропа (в отличие, например, от Польши или Румынии). И там всё пошло прахом после выхода из Восточного блока. Что тут говорить об украинской индустрии? Её выживание полностью зависело от России.То есть если смотреть с этой точки зрения, переориентация на Запад выглядит сущим идиотизмом. Экономические потери будут просто чудовищными. Вот нам и непонятно, вот нам и кажутся действия минских/киевских властей сущей глупостью. Но мы не учитываем политического аспекта… чисто политического. Самая большая рыбка в этом «политическом пруду» — отнюдь не Россия.Именно поэтому украинские политики откровенно убивали страну, но дружили с Западом (пытались дружить). И это не абсурд и не идиотизм. Вот даже Франция понесла чудовищные репутационные (Мистрали) и финансовые (сельхозпродукция) потери, но пересматривать политику санкций в отношении России не собирается. Даже Франция! А почему? А французские правящие элиты прежде всего смотрят на то, кто сильнее политически, а потом уже принимают решения. Экономические же потери при этом — вещь печальная, но не критичная.И это Франция! А что вы хотите от Украины? Или, тем более, от Молдавии, то есть Белоруссии? Мы, например, на Польшу не смотрим вообще или смотрим с откровенной иронией. А вот для украинцев/молдаван/белорусов Польша — это «ого-го». Люди не просто на неё смотрят, они смотрят на неё снизу-вверх, руки по швам. Даже на Польшу, а уж что там говорить о Германии или, не приведи господи, США…То, что для Франции было абсурдом, на Украине превратилось в откровенное самоубийство, но разница тутв степени «ужаса перед высоким начальством» и последствий этого ужаса. Логика и в Париже, и в Киеве одинаковая: надо ориентироваться на тех, кто сильнее.Результаты на Украине уже в 2014 году были просто сказочные: пошёл разрыв по живому экономических, культурных, семейных связей с Россией без всякой разумной компенсации. Только в 2014 годе Украина могла бы получить промышленных заказов на 17 миллиардов долларов из России… вместо этого она получила экономический обвал и тысячи гробов украинских призывников… Но никто ни в чём не усомнился… знаете ли, мы не можем быть большими украинцами, чем сами украинцы. Если это их выбор (прогибаться перед заокеанскими банкстерами), то это их выбор…Результат этого выбора — нищета и война. Но именно такой выбор сделали украинские элиты, и поменять тут что-то мы не в силах. Особенно ярко это проявлялось в личных отношениях людей, живущих по разные стороны границы. Вспоминается весна 2014 и начало карательной операции на юго-востоке. Так вот в «Русской Весне» приводилась «история двух сестёр»: та, которая живёт в Киеве, звонит той, которая в Москве — мужа отправляет в «АТО», плачет. Ну, москвичка сдержано сочувствует… но суть не в том, суть в том, что нужны деньги на бронежилет и каску (для сбережения жизни потенциального «героя АТО»). И понимания жительница Киева, как ни странно, не встретила, вообще не встретила… На том отношения и кончились.Вот что интересно: если бы война у Украины была с Румынией, Польшей, Венгрией или Турцией, то Россия помогла бы обязательно, на всех уровнях помогла… и на государственном, и на личном, и гораздо больше, чем так называемый «весь мир». Ведь так вот запросто позвонить в Варшаву, Берлин, Париж и попросить «денег на каску» как-то не получалось… Но почему-то первая, последняя и главная война Украины случилась против русских граждан Украины с юго-востока. Так вот «по-семейному».А всё потому, что политические решения в Киеве принимались исходя не из каких-то эмоциональных моментов (как многие думают в «Рассее»), а чисто исходя из трезвого расчёта: мы следуем за лидером… И этот лидер отнюдь не Россия. Трезвый и холодный расчёт, не более, именно поэтому на юго-востоке стал твориться весь этот кошмар. Украинские националисты при этом вторичны и третичны, причина в геополитических раскладах и в том, как их видят в Киеве… Давить при этом на совесть и указывать на исторические связи двух народов абсолютно бессмысленно и бесполезно. Ничего личного — чистый бизнес.Просто у нас слишком часто вопрошают, как могла группа националистов-отморозков так всё исковеркать? Так вот: первоначально всё дело было отнюдь не в националистах и не в отморозках… они набрали силу уже гораздо позже. Беда была именно в украинских политиках, полностью ориентированных на «определённые финансовые/политические круги» на Западе… именно поэтому они занимались откровенной ерундой (с нашей точки зрения) и просто убивали свою страну (опять же с нашей точки зрения).Благосклонность определённых влиятельных кругов в англо-саксонском мире значила (и значит!) для них гораздо больше, чем будущее своей собственной страны. При чём тут идиоты-националисты в расписных вышиванках? Киса, не будьте таким наивным! Нет, сейчас вот эти самые националисты стали реальной силой (которой всё одно кто-то рулит), но это сейчас.Одна из причинконфликтов по всем вопросам с РБ — это именно «контакты» Белоруссии со «всем миром», а конкретно с вполне определёнными влиятельными людьми в Европе. Причём белорусам очень нравится, что «диктату Москвы» есть серьёзный противовес. Короче занялись белорусы «геополитикой» и попали как кур в ощип… То есть «постколхозная» элита РБ была искренне убеждена, что она всех обманет и всех использует друг против друга, реальность оказалась не столь пафосной.Те политики, которые в Европе, они оказались куда как попрофессиональней тех, которые в Минске. В результате получилась своего рода «картина маслом»: РБ находится под жёсткими политическими санкциями — Лукашенко давным-давно не пускают в Европу. Он изгой и «последний диктатор Европы», а вот внешняя политика Белоруссии странным образом оказалась ориентированной на ту самую Европу (но не на Россию).Такое вот своеобразное «достижение» белорусской дипломатии: можно бесконечно рассказывать о неком «сближении» РБ с ЕС, но по факту Белоруссия в Европе страна-изгой. При этом глава МИДа РБ смотрит только на Запад. А Европа вполне откровенно смотрит на тех же белорусов, как на людей второго (третьего) сорта. В ответ политическое руководство РБ демонстрирует понимание, интерес и «стремление сблизиться».Это, в свою очередь, вызывает брезгливое недоумение в России. В ответ на что следует фраза: а вот русские нас не уважают… В принципе, да: ни в Европе, ни в России Белоруссия сегодня уважения не вызывает. Но почему-то в первом случае применяется откровенная фигура умолчания (нам надо дорасти до Европы/идти в Европу).Причина всего этого цирка достаточно проста: белорусским «элиткам» для удержания власти нужен противовес России в лице того же ЕС/США. Так как страной у них управлять получается откровенно плохо, то данная потребность становится первоочередной — власть надо удержать любой ценой. А как ты это сделаешь, если уровень жизни самый низкий в регионе (лучше разве, чем у Молдовы/Украины)? Единственное решение — «налаживать контакты с Западом».Естественно ни Европа, ни США не собирались и не собираются кормить Белоруссию, как они не собирались кормить Украину. Тут, кстати, наблюдается жесточайшее противоречие между интересами элит и простого народа как на Украине, так и в Белоруссии: элитам прежде всего нужна политическая поддержка любой ценой. Ну смотрите: жизненный уровень рядового украинца давно пробил всякое дно и болтается на вполне себе североафриканском уровне, но массовое недовольство рядовых украинцев никакого риска для господина Порошенко не представляет. Вообще никакого.Потому что политическое будущее г-на Порошенко зависит отнюдь не от благополучия рядовых украинцев. Господина Порошенко выдвигали во власть очень серьёзные люди (далеко не Обама),которых выступал г-н Байден. И призывать сегодня к чему-то простых украинцев и пытаться «налаживать с ними мосты» абсолютно бессмысленно. Украина сегодня — это не украинцы ни разу.Точно так же, имея собственную внешнюю политику, товарищи из Минска давным-давно установили «серьёзные контакты» с влиятельными людьми в Европе. Смущает всегда очень сильно, когда откровенно холопская, прозападная политика выдаётся за проявление некоего «национального суверенитета». Причём в данной модели Запад как таковой отсутствует: якобы РБ — сама по себе вполне миролюбивая страна и не хочет «гавкаться» с соседями, тоже очень «миролюбивыми». А Россия что-то там разжигает и имеет некие «имперские амбиции».Проблема была как раз в том, что эта модель не совсем корректна. Сами по себе прибалтийские страны сегодня никаких самостоятельных решений не принимают и принимать не собираются. Отсутствует у них такая «опция». Эти ребята «поют с чужого голоса», пляшут под чужую дудку. О каком установлении «добрососедских отношений» с чужими марионетками может идти речь — полная и абсолютная загадка. Чудес, знаете ли, не бывает. У Польши степень «суверенитета» чуть-чуть побольше,не очень намного. По большому счёту Польша — сателлит определённых властных структур США. Своих собственных решений поляки не принимают.Т.е. они служат не некому абстрактному «американскому народу», а вполне конкретным кругам/ центрам силы за океаном. Какое-такое, простите, «установление добрососедских отношений»? Как вы это себе представляете?Вообще «мечта» белорусских правящих кругов — это повторить «позитивный» опыт Украины/Грузии. То есть получить «ярлык на княжение» из-за океана. И проблем с сохранением власти после этого не иметь. Рядовой грузин может жить просто плохо, а может и очень плохо — на политической ситуации в стране и на карьере отдельных политиков это практически никак не отображается. То же самое касается прекрасной страны Украина: полный крах её экономики никакого влияния на карьеру президента Порошенко не оказал. Роль играет (и какую!) довольство/недовольство заокеанских кураторов, вот перед ними Порошенко и выслуживается (в последнее время не очень удачно).Простите, конечно, но белорусским элитам, как и элитам на Украине, по большому счёту, на народ плевать с высокой колокольни. Единственное, что их интересует — власть и «железобетонные гарантии» её сохранения. И ориентируются в этом вопросе они не на Москву ни разу. Поэтому все упрёки по поводу потери последнего «саюзника» малообоснованы. Как и упрёки про то, что кто-то там «профукал Украину». Мы не могли её не «профукать». Если люди в Киеве с самого начала были лояльны западным центрам власти и влияния, то ты хоть об стену убейся — все решения будут приниматься не в твою пользу. Можно предлагать сколько угодно материальной выгоды — всегда будет мало, мало, недостаточно.А вот к американцам/европейцам никаких претензий нет — они предложили сразу и «много». Понятно, что при этой «интересной схеме» рядовые украинцы/белорусы/грузины однозначно остаются «в пролёте». Ни ЕС, ни США никого кормить за свой счёт не собираются. И те самые «теневые влиятельные структуры» — они и без того влиятельные, зачем им кого-то кормить?Поэтому смысл фразы «сближение с Западом» многие в той же Белоруссии не до конца понимают… Тут как бы два уровня понимания: для «своих» и для «лохов», ну как в СССР-е в конце 80-х насчёт «реформ»… Так вот в РБ сегодня узкая элитарная группа планирует таким образом укрепить и упрочить свою власть, а «лохам» предстоит за всё это удовольствие платить. Так что призывать руководство РБ «определиться» сегодня бессмысленно и бесполезно: оно уже определились и достаточно давно.Постоянные плевки и выпады в адрес России имеют как раз ту самую простую причину: в нашу сторону никто особо двигаться не собирался. Кстати, истерика белорусских руководителей по поводу киевского переворота/русской весны объясняется именно этим: и Запад, и Россия повели себя «неправильно». Об украинский «суверенитет» просто откровенно «вытерли ноги». Именно этот обидный факт (и очевидные выводы из него) послужили причиной откровенного нервного срыва в Минске.Белорусские товарищи были уверены, что вокруг них будут бесконечно «водить хороводы» и говорить им комплименты, а видишь, оно как обернулось… ноги в руки — и на сеновал. По сути дела, та самая истерика в Минске продолжается по сей день: после февраля-марта 2014 года до людей дошло, что их «суверенитет» — вещь очень и очень условная… и они до сих пор не могут прийти в себя.Поэтому ожидать от белорусского руководства разумной, адекватной политики, а тем более соблюдения неких «союзнических обязательств», по меньшей мере наивно. И вообще проблема «белорусского этногенеза» — это проблема сохранения власти очень узкой группой лиц в Минске (полностью русскоязычных). Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 99 Источник Похожие новости Украина и Белоруссия: немного конспирологии У шведов шансов против русских нет. У финнов — есть Кто и зачем подталкивает Венесуэлу к дефолту

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