Украина, Грузия и Молдавия просят у ЕС денег на "масштабные" и "амбициозные" реформы

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии обратились к Евросоюзу за финансовой помощью в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы". Речь идёт об экономической программе ЕС на 2021-2027 годы, которая сейчас активно формируется в Брюсселе.

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии просят ЕС учесть "масштабы и амбициозность" реформ, которые проходят в их странах, и выделить финансовую помощь на ближайшие семь лет для продолжения процесса европейской интеграции. Также у Брюсселя попросили увеличить объём финансовых ресурсов на нужды государств - участников "Восточного партнёрства", куда входят Украина, Грузия и Молдавия.