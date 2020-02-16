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Украина, Грузия и Молдавия просят у ЕС денег на "масштабные" и "амбициозные" реформы
16 февраля 2020, 21:39 • 20 • Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки на ближайшие семь лет для "масштабных" и "амбициозных" реформ. "Совместное обращение министров является очередным свидетельством единства подходов Украины, Грузии и Молдовы", - заявили в МИД Незалежной.
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии обратились к Евросоюзу за финансовой помощью в рамках следующей "Многолетней финансовой перспективы". Речь идёт об экономической программе ЕС на 2021-2027 годы, которая сейчас активно формируется в Брюсселе.
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии просят ЕС учесть "масштабы и амбициозность" реформ, которые проходят в их странах, и выделить финансовую помощь на ближайшие семь лет для продолжения процесса европейской интеграции. Также у Брюсселя попросили увеличить объём финансовых ресурсов на нужды государств - участников "Восточного партнёрства", куда входят Украина, Грузия и Молдавия.
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