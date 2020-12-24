Украина грозит сорвать планы России по опреснению воды в Крыму

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Киев не собирается лишаться рычага давления на Москву

Украинская сторона в курсе планов России по опреснению воды на территории Крыма. По словам главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, Киев устроит разбирательство, нацеленное на срыв реализации проекта.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики распорядились о подготовке строительства опреснительной установки в Крыму. Первый объект должен появиться в Сакском районе, о чем писала "Парламентская газета". Для решения проблемы привлекли крупного подрядчика.

Министр иностранных дел Украины заявил, комментируя решение властей республики, что Киев "обязательно найдет" международную компанию, которая примет участие в срыве планов России по выходу из водной блокады полуострова

"Мы будем препятствовать России реализовать этот проект", – заявил Кулеба.

Как отмечает РИА Новости, до событий 2014 года Украина обеспечивала 85% водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с остальной частью РФ водоснабжение осуществлялось с помощью хранилищ, запасы которого иссякли из-за недостатка осадков и вододобычи из подземных источников.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников отверг факт водной блокады полуострова, заявив, что потребности населения Крыма в воде обеспечиваются в полном объеме.