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Украина грозит России новым супероружием

21 января 2021, 19:40  •  231 • Украина

Ожидается, что в нынешнем 2021 году украинская армия получит мощное пополнение в вооружении, которое «в состоянии изменить ход войны с Россией».

О пяти новинках, которые поставят на вооружение ВСУ в текущем году, рассказывается на YouTube-канале «Украина 365».

Первая: украинский ракетный комплекс «Нептун», который предназначен для контроля территориальных вод, береговой линии, военно-морских баз и прочего. Он способен наносить удары по вражеским целям на расстояние от 7 до 280 км.

23 августа 2020 года глава Минобороны Украины Андрей Таран подписал приказ о приеме на вооружение ВСУ «Нептун».

Вторая: украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» с новым корректируемым боеприпасом, созданная с использованием некоторых элементов советской РСЗО 9К58 «Смерч». «Ольха» способна наносить удары на расстояние в 120 км снарядами калибра 300 мм. Серийное производство данной установки на Украине начинается в 2021 году.


Третья: в 2021 году Соединенные Штаты обещали передать ВМС Украины три новых катера Island, сразу оснащенных вооружением. ВСУ ожидают их уже в первом полугодии этого года. Кроме того, Госдеп США в прошлом году дал добро на продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI. Сумма контракта должна составить $600 млн. Первые два катера данной модификации украинские войска получат уже во втором полугодии нынешнего года.

Четвертая: Минобороны закупит у Чехии 30 самоходных артиллерийских установок «Дана» на колесном шасси. Ожидается, что Украина может впоследствии их модернизировать до НАТОвского калибра.

И пятая: транспортник «Ан-178». Мол, это творение «Антонова» вдвое быстрее советского «Ан-26» и грузов может перевезти в три раза больше, в частности, три броневика с экипажем. Работы над Ан-178 ведутся с 2010 года, первый фюзеляж собрали уже в 2014 году, в 2015 году был совершен первый полет, а в декабре того же года начали испытывать новые двигатели для самолета.

На сегодняшний день ВСУ заказали три таких транспортника.


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