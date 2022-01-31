Украина говорит о войне с Россией. Но генерал ВСУ раскрыл неудобную правду

Украина не готова к полномасштабной войне, заявил депутат Верховной рады, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.

Украина продолжает делать провокационные заявления о "войне" с Россией. При этом сама Россия неоднократно утверждала, что ни на кого нападать не собирается.

Генерал-лейтенант ВСУ раскрыл неудобную для Киева правду: украинские власти попросту не готовы к масштабным боевым действиям.

Нет уверенности в том, что наша власть даже теоретически готова к таким масштабным действиям,

- сказал Забродский.

На Украине преобладают панические настроения, а это ошибка, уверен генерал. Он также заметил, что у украинской власти даже нет плана по контролю перемещённых лиц, а это грозит беспорядками внутри страны, заявил он в интервью телеканалу "Эспрессо TV".