Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как готовили покушение на Владимира Путина
Европа подыскала запасного поставщика газа: СМИ раскрыли, кто заменит Россию
Заговор против Путина стал главной сенсацией недели
"Это не дуло": Сергей Лавров стал героем анекдота
Главная / Политика

Украина говорит о войне с Россией. Но генерал ВСУ раскрыл неудобную правду

31 января 2022, 15:15  •  416 • Политика
Украина не готова к полномасштабной войне, заявил депутат Верховной рады, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.
Украина продолжает делать провокационные заявления о "войне" с Россией. При этом сама Россия неоднократно утверждала, что ни на кого нападать не собирается.
Генерал-лейтенант ВСУ раскрыл неудобную для Киева правду: украинские власти попросту не готовы к масштабным боевым действиям.
Нет уверенности в том, что наша власть даже теоретически готова к таким масштабным действиям,
- сказал Забродский.
На Украине преобладают панические настроения, а это ошибка, уверен генерал. Он также заметил, что у украинской власти даже нет плана по контролю перемещённых лиц, а это грозит беспорядками внутри страны, заявил он в интервью телеканалу "Эспрессо TV".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


416
Источник
Похожие новости
31 января 2022, 07:40
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома" напугало депутата Рады
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
31 января 2022, 00:05
"Это единственный подход": Глава МИД Украины захотел "взаимодействия" с Россией
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
31 января 2022, 13:30
"Все, кто за Россию, валите": План Киева по захвату Донбасса раскрыл политолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 января 2022, 07:40
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома&q...
31 января 2022, 00:05
Русские довели Канаду до протестов? Ведущая не выдержала в прямом эфире
31 января 2022, 01:50
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
31 января 2022, 00:05
"Это единственный подход": Глава МИД Украины захотел "взаимодействия&q...
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2022, 14:25
Разгадан намёк США: Россия может купить Украину - цена названа
29 января 2022, 16:00
Если грянет война: Кедми спрогнозировал боевую картину в Донбассе двумя фразами
27 января 2022, 06:50
Путин оказался США не по зубам: Источники CBS заявили о проблеме
30 января 2022, 13:00
Кто возглавит постмайданную Украину?
30 января 2022, 08:55
Украине придётся пойти на "величайшее предательство": Когда Киев начнёт переговоры с Россией
26 января 2022, 02:15
Во Франции пошутили о войсках Путина в Париже за 15 дней. В России намекнули, что могут и быстрее
26 января 2022, 15:40
Россия избавляется от доллара. Лавров объяснил, с чем связано жёсткое решение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.