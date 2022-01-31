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Украина говорит о войне с Россией. Но генерал ВСУ раскрыл неудобную правду
31 января 2022, 15:15 • 416 • Политика
Украина не готова к полномасштабной войне, заявил депутат Верховной рады, генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.
Украина продолжает делать провокационные заявления о "войне" с Россией. При этом сама Россия неоднократно утверждала, что ни на кого нападать не собирается.
Генерал-лейтенант ВСУ раскрыл неудобную для Киева правду: украинские власти попросту не готовы к масштабным боевым действиям.
- сказал Забродский.
На Украине преобладают панические настроения, а это ошибка, уверен генерал. Он также заметил, что у украинской власти даже нет плана по контролю перемещённых лиц, а это грозит беспорядками внутри страны, заявил он в интервью телеканалу "Эспрессо TV".
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