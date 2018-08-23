Украина готовится встретить очередную годовщину независимости грандиозным парадом

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КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Украина готовится отметить 27-ю годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом. По центральной улице Киева - Крещатику - в пятницу пройдут сотни образцов военной техники и тысячи военнослужащих. Впервые с 2009 года парад будет сопровождаться пролетом боевой авиации.

Впервые же во время церемонии принятия парада решено отказаться от прежнего воинского приветствия: "Здравствуйте, товарищи!" - "Желаем здоровья!". Вместо него прозвучит приветствие украинских националистов: "Слава Украине!" - "Героям слава!". Оно было принято весной 1941 года членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе организации запрещены в РФ). Впрочем, чтобы новое приветствие обрело официальный статус в украинской армии, потребуется еще соответствующее решение Верховной рады.

Всего в параде будет задействовано около 4,5 тыс. военнослужащих и представителей различных силовых структур, 250 единиц техники, а также авиация. Впервые на марше будут женские расчеты - это курсантки Военного института Киевского национального университета им Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации имени Героев Крут.

Среди участников военного шествия, как и в прошлом году, будут знаменные группы из Грузии, Латвии, Эстонии, Чехии, командование многонациональной военной бригады из Литвы, Польши и Украины (ЛитПолУкрБриг), парадные расчеты США, Великобритании, Молдавии, Польши, Румынии, Канады.

И хотя механизированную колонну в основном составит модернизированная техника времен СССР, в министерстве обороны Украины все же обещают впервые представить и ряд украинских новинок.

Среди них - самоходная гаубица "Богдана" калибром 155 мм, которая еще проходит испытания, переносной ПТРК "Стугна-П", ракетная система залпового огня "Ольха". Она должна заменить советскую РСЗО "Смерч". Другими новинками станут произведенные на Украине авиационные беспилотные комплексы "Фурия", "Лелека" и ПД-1.

Как сообщил государственный концерн "Укроборонпром", во время торжественных мероприятий зрители смогут увидеть также новые комплексы радиолокационной разведки различного назначения украинского производства.

В случае благоприятных погодных условий в небе над украинской столицей демонстрационный пролет совершит боевая авиация, среди которой военно-транспортный самолет Ан-178, военные истребители и вертолеты. Образцы вооружения уже свезены на столичную Михайловскую площадь, где организована открытая выставка военной техники.

Подготовка личного состава к торжествам началась задолго до общих репетиций в Киеве. Силовики оттачивали мастерство строевого шага на аэродроме столичного авиапредприятия "Антонов". Впервые в центре столицы участники парада прошли еще 16 августа, затем состоялись общие репетиции с участием техники.

На время тренировок Крещатик и прилегающие улицы полностью перекрывались, создавая немало неудобств жителям. Те, кто не успел выехать из центра до начала репетиции, вынуждены были ждать ее завершения до позднего вечера. Ограничение движения транспорта также имело место на пути следования военной техники.

В этот раз не обошлось без казусов: 18 августа вечером одна из самоходных установок "Бук", выполняя поворот на перекрестке, врезалась в здание бизнес-центра. В Минобороны начали служебное расследование обстоятельств ДТП. 22 августа на генеральной репетиции парада не досчитались одного танка, который заглох на марше.

Торжества по случаю Дня независимости Украины состоятся при усиленном контроле со стороны правоохранительных органов. Как заявил глава МВД Арсен Аваков, около 30 тыс. представителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы безопасности привлекаются для обеспечения правопорядка по всей стране.

Повышены меры контроля и на украинской границе. По информации Государственной пограничной службы, на всех контрольных пунктах пропуска, в том числе на линии разграничения в Донбассе, усилены наряды сотрудников ведомства, привлечены дополнительные кинологические патрули.

Всего на Украине 23 - 24 августа ожидается проведение около тысячи мероприятий, в которых примут участие до 700 тыс. граждан.

Сколько потрачено на подготовку парада, в минобороны не знают. По словам руководителя пресс-службы ведомства Александра Мотузяника, "этих средств никто не считал". "Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, на командировки военных, на их проживание, на форму - такой информации у нас нет", - сказал он, уточнив лишь, что в подготовке задействовано множество структур и каждая вносит долю по собственной смете. Возможно, украинцам сообщат сумму, но постфактум.

Правительство Украины 17 августа собралось на закрытое заседание, поручив ведомствам и киевским властям обеспечить расходы на торжества в пределах бюджетных средств и за счет "незапрещенных источников финансирования".

В свою очередь в минобороны заверили, что не получали дополнительных ассигнований. "Дополнительный финансовый ресурс на проведение военного парада минобороны не выделялся. Все мероприятия относительно организации подготовки и проведения парада осуществлялись в рамках подготовки ВСУ", - сказано в официальном заявлении пресс-службы.

Между тем идея потратить немалые средства на демонстрацию военной мощи неоднозначно воспринимается в обществе. Многие аналитики указывают на то, что Украина не может себе позволить такие расходы, так как государству катастрофически не хватает денег.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал предстоящий парад "праздником тщеславия" и "политическим мероприятием, на котором президент Петр Порошенко будет пиарить сам себя".

"Парад нужен, но он должен быть сопоставим с экономическими возможностями государства и реальными потребностями вооруженных сил. Если вместо парада можно построить дополнительный корабль для военно-морского флота или купить несколько самолетов, то целесообразнее поступать так", - считает он.

Аналитик привел пример 2011 года, когда на военный парад Киев потратил $40 млн, притом, что он был скромнее, чем запланированный в этом году. "Если эти деньги будут потрачены в этом году, то это будет неправильно, - отметил он. - Думаю, что это последний парад для нынешней власти, но, к сожалению, он превращается в ее пиар-акцию, в митинг президента".

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