Украина готовится воровать русский газ: Эксперт Буславец описала недопустимый сценарий

Энергетический эксперт Ольга Буславец считает вполне вероятным сценарий, при котором Украина будет воровать русский газ из транзитного потока. Спикер просчитала недопустимое, но возможное развитие событий.

По словам энергетического эксперта, бывшего исполняющего обязанности министра энергетики Незалежной Ольги Буславец, уже в первом квартале текущего года дефицит природного газа на Украине составляет не менее 2 млрд кубометров.

На своей странице в Facebook эксперт подчёркивает, что страна не сможет обойтись без импорта для покрытия пикового топлива в отопительный период из-за низких температур воздуха.

А тем временем, по имеющимся у Буславец сведениям, "Нафтогаз" "в глубоком финансовом дефиците" и денег на импорт газа банально нет. Эксперт не исключила, что властям придётся искать эти деньги для компании. А нужно порядка $2-3 млрд.

Буславец просчитала несколько сценариев, по которым могут пойти в Киеве. В том числе описала не допустимый, но "очень вероятный" вариант, при котором Украина будет воровать русский газ из транзитного потока. В результате это приведёт к неминуемой остановке транзита "голубого топлива" из России в Европу через территорию Украины и расторжению действующего контракта. Эксперт в этом случае прогнозирует как финансовые, так и экономические и политические последствия. Надо думать, что не очень хорошие для Киева.

"Остаётся надеяться на теплую погоду и на то, что она не дойдет до 3 пункта (до воровства газа — ред.), - пишет Буславец. - Но государственная политика и деятельность соответствующей нацкомпании точно не должны строиться на ожиданиях…".