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Украина готовится судить Поклонскую и Аксёнова за "госизмену"
29 декабря 2021, 14:50 • 71 • Политика
Украина готовиться судить бывшего прокурора Крыма Наталью Поклонскую и действующего главу республики Сергея Аксёнова. Оба обвиняются в "госизмене". Украинская прокуратура уже передала обвинительное заключение в суд.
Поклонская, Аксёнов и ещё пять неназванных лиц подозреваются в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, свержении конституционного строя и захвате власти в составе преступной организации.
- говорится на сайте Генпрокуратуры Украины.
Обвинение также утверждает, что все фигуранты участвовали в "подрывной деятельности России", которая нанесла ущерб Украине. В частности, речь идёт о формировании в Крыму самостоятельных органов власти.
Украинские политики ранее уже призывали Киев добиться экстрадиции Поклонской, чтобы судить её на Украине. Отметим, что в настоящее время Наталья Поклонская является послом России в Кабо-Верде. Это значит, что у неё есть дипломатическая неприкосновенность. Кроме того, она больше не является гражданкой Украины, а потому не может быть передана Киеву.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам проведения народного референдума. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ признавать мнение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.
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